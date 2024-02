Le président du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) Abdelmadjid Zaalani a souligné, dimanche soir à Sidi Bel Abbes, l’importance du rôle de la radio dans la diffusion de la culture des droits de l’Homme en véhiculant l’information à toutes les couches de la société à travers le pays. Invité à la radio de Sidi Bel Abbes, lors d’un programme spécial, en compagnie du wali Samir Chibani, M. Zaalani a mis l’accent sur l’importance du rôle de la radio nationale au sein des medias, outre le Conseil national des droits de l’Homme, et son accompagnement dans ses missions centrées sur la promotion et la protection des droits de l’Homme.

Le même responsable a indiqué que "la radio locale représente l'un des principaux moyens du Conseil national des droits de l'homme, qui cherche à couvrir tous les droits de l'homme civils, politiques, économiques, sociaux et culturels", notant que "la mission de la radio dans l'introduction et la sensibilisation aux droits de l'homme est évidente dans la diffusion rapide des droits de l'homme".

L'information est disponible et facile à capter, car la radio représente le premier compagnon du citoyen pour exprimer ses préoccupations, ainsi que pour valoriser les efforts de l'Etat dans le domaine du développement et promouvoir le patrimoine historique et culturel, a-t-il souligné.

M. Zaalani a ajouté que le Conseil national des droits de l'homme, composé de toutes les couches de la société, a différents rôles, notamment un rôle de sensibilisation, de suivi, d'observation et de formulation de recommandations, expliquant que parler du domaine des droits de l’homme ne se fera pas uniquement dans les séminaires et conférences, mais devient une réalité palpable à travers sa présence dans différentes wilayas du pays.

Le même responsable a salué l'importance de ce qui est affirmé dans la Constitution algérienne de 2020 en matière des droits de l'homme, qui représente une "école des droits de l'homme", appelant à "la mise en œuvre de tout ce qu'elle affirme, surtout qu'elle comporte des changements profonds dans le domaine des droits de l'homme en réponse aux accords internationaux ratifiés par l’Algérie".

Au premier jour de sa visite dans la wilaya de Sidi Bel Abbes, le président du Conseil national des droits de l'homme a rendu visite à l'école pour enfants malentendants de Hai El-Houria, dans la ville de Sidi Bel Abbes, affiliée à la Direction de l’action sociale et de solidarité, où il a reçu d’amples explications de la part de ses responsables sur les mécanismes de prise en charge de cette catégorie d'enfants pour leur intégration scolaire, professionnelle et familiale. A cette occasion, il a également visité le Centre paramédical de l'enfance de la ville de Sidi Bel Abbes, où il s’est enquis des conditions de prise en charge de cette catégorie, ainsi que l’établissement hospitalier spécialisé anti-cancer, où il a insisté sur la prise en charge optimale des cancéreux, en leur fournissant les traitements adéquats.

Le président du Conseil national des droits de l’homme (CNDH) présidera, demain lundi, à la faculté de droit et des sciences politiques de l’université Djillali Liabes de Sidi Bel Abbes, les travaux d’une journée d’étude sur "le citoyen et les droits de l’homme" et tiendra une rencontre avec la société civile.