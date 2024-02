Le ministre de l’Hydraulique, Taha Derbal, a affirmé, dimanche soir à El Tarf, que les wilayas

de l’intérieur du pays du pays situées dans un rayon de 150 km à partir des usines de dessalement d’eau de mer, "bénéficieront également de l’eau potable produite par ces unités".

Le ministre a précisé, dans une déclaration à la presse, sur le site de la pose des conduites entre l’unité de dessalement de Koudiat Eddraouche (en cours de réalisation dans la commune de Berrihane) et le réservoir principal de 50.000 m3, en réalisation dans la commune du Lac des Oiseaux, que la réalisation d’usines de dessalement de l’eau de mer le long de la bande côtière "vise l’accélération du rythme d’approvisionnement des populations en eau potable, et d’améliorer la sécurité de la fourniture du précieux liquide".

Un enjeu, a souligné M. Derbal, "qui s’est transformé, ces dernières années, en défi international prioritaire".

"La nécessité d’accélérer le rythme des travaux durant le mois sacré de Ramadhan, en optant pour le système du travail continu, en 3 x 8, pour atteindre les objectifs fixés", a été soulignée par le ministre de l’Hydraulique qui a néanmoins jugé "satisfaisants" les travaux actuels.

Il a également souligné, dans le même contexte, que les entreprises en charge de la réalisation de ces projets "disposent des capacités humaines, matérielles et logistiques nécessaires leur permettant d’accélérer le rythme de réalisation afin de livrer ces projets dans les délais contractuels".

L’usine de Koudiat Eddraouche dont les eaux dessalées seront dirigées vers le réservoir principal de 50.000 m3 situé dans la commune du Lac des Oiseaux, répondra, à terme, aux besoins des habitants des wilayas d’El Tarf, d’Annaba et de Skikda, en plus de neuf communes de la wilaya de Guelma, selon les explications fournies sur site.

L’usine de Koudiat Eddraouche qui couvre une superficie totale de 11 hectares, est l’une des unités de dessalement les plus importantes en réalisation à travers le pays. Elle produira 300.000 m3/jour d’eau dessalée.

La récupération des eaux usées, objectif stratégique et critère d’efficience (ministre)

Le ministre de l’Hydraulique, Taha Derbal, a affirmé dimanche à Annaba que la récupération des eaux usées et leur valorisation à travers la couverture des besoins des secteurs économiques représentent un objectif stratégique et un critère d’efficience.

Après avoir suivi un exposé sur son secteur dans cette wilaya, le ministre a considéré que relever le défi d’affronter le déficit hydrique repose -outre la réhabilitation et le développement des systèmes de mobilisation des ressources en eau et l’amélioration du service public de distribution d’eau potable - sur la récupération et la valorisation des eaux usées à travers leur exploitation pour couvrir les besoins des secteurs économique et agricole" .

Lors de l’inspection du projet de réhabilitation et d’extension de la station d’épuration des eaux usées d’El Allélick dans la commune d’El Bouni, le ministre a affirmé que la réhabilitation et l’extension de ces stations figurent parmi les priorités du secteur, soulignant que "les travaux engagés dans cette station visent la récupération de près de 85.000 m3 d’eau usées par jour".

M. Derbal a indiqué que les eaux épurées dans cette station serviront à couvrir les besoins du complexe Sider El Hadjar avec un volume de 24.000 m3/jour ainsi que du périmètre d’irrigation Bounamoussa s’étendant sur 1.300 hectares.

Le ministre a exhorté les cadres de son secteur à veiller à multiplier les efforts pour terminer les travaux dans les délais fixés, insistant sur la nécessaire sensibilisation à l’importance stratégique de la récupération des eaux usées pour satisfaire les besoins de diverses activités.

Il a également préconisé de renforcer la cadence des projets d’amélioration de l’approvisionnement en eau potable de la population de la wilaya, estimant que le ratio actuel d’approvisionnement (1 fois tous les 3 jours) est "inadmissible" au regard des moyens colossaux mobilisés par l’Etat pour améliorer le service public de l’eau.

Le ministre a insisté en outre sur l’impérative maintenance des ouvrages du secteur, la rationalisation de la consommation et la bonne exploitation des diverses ressources, estimant que la station de dessalement de l’eau de mer en cours de réalisation à Koudiet Eddraouche dans la wilaya d’El Tarf qui alimentera quatre wilayas dont Annaba constitue "un projet structurant conçu pour consolider le service d’approvisionnement en eau et prévenir le risque de pénurie ".

Le ministre a présidé la mise en service d’un château d’eau de 10.000 m3 dans la nouvelle ville Benmostefa Benaouda et a suivi un exposé sur les projets d’amélioration de l’approvisionnement en eau.

Dans la localité de l’Eucalyptus située dans la commune de Berrahal, M. Derbal a inspecté le projet de réalisation d’une station de traitement des eaux usées. A Chaïba dans la commune de Sidi Amar, le ministre a inspecté les travaux de pose de 45 km de canalisations de transfert des eaux de la station de dessalement de l’eau de mer de Koudiet Eddraouche (El Tarf) vers Annaba ainsi que la réalisation d’un château d’eau (10.000 m3) qui recevra et redistribuera cette eau.

Il a insisté sur place sur la nécessaire accélération des travaux des différents chantiers pour assurer l’exploitation de la station dans les délais fixés.