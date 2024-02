Le Conseil d’affaires algéro-mauritanien considère, que la route reliant Tindouf (Algérie) et Zouerate (Mauritanie) impulsera davantage le développement socio-économique des deux pays frères, a-t-on appris samedi du président de cette instance.

La route reliant Tindouf (Algérie) et Zouerate (Mauritanie) dont le coup d’envoi officiel des travaux de réalisation a été donné jeudi dernier par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune avec son frère le président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, "est un projet très important devant permettre de promouvoir et d’augmenter le volume des échanges commerciaux entre les deux pays frères, et de contribuer ainsi au développement socio-économique de l’ensemble des zones traversées par cette infrastructure routière stratégique de 840 km", a affirmé à l’APS Youcef Ghazi.

La réalisation de ce projet "aura également un impact positif sur le cadre de vie des habitants de cette région en sus des retombées financières et économiques positives, d'autant qu'il sera question de réaliser plusieurs structures tout au long de cette route, constituant ainsi l’un des plus importants projets de développement", a-t-il souligné.

Et d’ajouter que la réalisation de ce projet routier stratégique, "est une étape historique très importante dans les relations fraternelles entre l'Algérie et la Mauritanie". Il constituera aussi un accès fiable pour les opérateurs économiques algériens aux marchés africains via la Mauritanie. Il permettrait également de consolider la coopération économique et commerciale entre les opérateurs économiques algériens et mauritaniens, "en plus de renforcer la dynamique de développement et la fluidité des opérations du commerce extérieur entre les deux pays", a soutenu le président du Conseil et de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI-Saoura) de Béchar. Cette route "vient ainsi confirmer les efforts et la sincérité de l’Algérie en matière d’impulsion et de renforcement des échanges économiques et sociaux entre les pays de l’Union africaine, de même qu'elle sera une nouvelle voie de transit international des marchandises et des personnes entre le Maghreb, l’ouest de l’Afrique et l’Europe", a-t-il conclu.