Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a présidé, dimanche à Alger, l'inauguration officielle de Djamaâ El Djazaïr.

Djamaâ El-Djazaïr est un joyau de l'architecture islamique et un édifice religieux, civilisationnel et scientifique qui œuvrera à préserver le référent religieux national et les éléments constitutifs de la Nation algérienne.

Le président de la République a été accueilli à l'entrée de la mosquée par le recteur de Djamaâ El-Djazaïr, Cheikh Mohamed Maâmoun Al Kacimi Al Hoceini, le ministre des Affaires religieuses et des wakfs, M. Youcef Belmehdi, et le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, M. Mohamed Tarek Belaribi.

Le président de la République visite le Musée de la civilisation islamique de Djamaâ El-Djazaïr

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a visité, dimanche après l'inauguration officielle de Djamaâ El Djazaïr, le Musée de la civilisation islamique qu'abrite le 23e étage du minaret de cet édifice religieux et civilisationnel. Le président de la République a visité les différentes galeries de ce Musée, qui retrace les étapes phares de l'histoire islamique de l'Algérie et renferme des ouvrages, des correspondances et des effets personnels d'oulémas et d'illustres personnalités de l'Algérie représentant différentes époques historiques. Le Musée dispose aussi d'exemplaires du saint Coran transcrits par des oulémas algériens, ainsi que de manuscrits se rapportant aux sciences islamiques.

Le président de la République était accompagné du recteur de Djamaâ El-Djazaïr, Cheikh Mohamed Maâmoun Al Kacimi Al Hoceini, du ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, M. Youcef Belmehdi, et du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, M. Mohamed Tarek Belaribi.