L’option pour une généralisation de la numérisation prônée et soutenue par le Président Tebboune a servi à insuffler une dynamique nouvelle aux administrations publiques et à les encourager à se défaire de vieilles méthodes et d’anciens réflexes de conduite des affaires publiques.

Elle s’inscrit dans le cadre d’une vision stratégique de redéploiement des services de l’État au bénéfice du citoyen déclinée par Tebboune qui a rappelé tout un chacun, lors de son dernier discours du 20 février à la Médiature de la République à « garder à l'esprit que la numérisation est inévitable et nécessite, comme je n'ai eu de cesse de le souligner, de réduire les délais de sa généralisation afin d'épargner aux citoyens les déplacements entre les différents services administratifs. »