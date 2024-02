Le PDG de Sonatrach, Rachid Hachichi a annoncé, samedi, un projet de développement des champs gaziers dans le Sud-Ouest du pays, avec une capacité de production de 14 millions de m3 par jour, répartis sur les sites de Hassi Ba Hamou, de Hassi Tidjerane et le champ de Tinerkouk.

Dans son allocution à l'occasion de la célébration du double anniversaire du 24 février, dans la wilaya de Timimoun, sous la supervision du Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, chargé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, M. Hachichi a souligné l'importance du projet gazier qui s'inscrit dans le cadre du projet de développement des champs gaziers dans la région du Sud-Ouest du pays, avec une capacité de production estimée à 14 millions de m3 de gaz par jour, à travers les sites de Hassi Ba Hamou, Hassi Tidjerane et le champ de Tinerkouk.

M. Hachici a, par ailleurs, souligné l'importance de la célébration du double anniversaire du 24 février qui constitue, a-t-il dit, une occasion pour se remémorer " l'épopée qui a permis à notre peuple d'arracher son indépendance et sa liberté et de consolider sa souveraineté économique".

Pour M. Hachichi, la décision de nationaliser les hydrocarbures fut "audacieuse" et intervenait "en affirmation de la volonté du peuple algérien de recouvrer sa souveraineté sur ses richesses sous-terraines".

Concernant le rôle dont s'est acquittée Sonatrach, le même responsable a estimé qu'elle est attachée à "concrétiser les dimensions de développement durable", ce qui lui a permis, a-t-il dit, d'"accomplir de grandes réalisations et d'occuper la place à laquelle elle est parvenue, aujourd'hui, en tant que l'une des grandes compagnies pétrolière et gazières au double plan régional et international".

Le même responsable a salué, à cette occasion, les efforts de l'ensemble des cadres et travailleurs du groupe Sonatrach et leur attachement à accomplir les missions qui leurs sont assignées avec dévouement, soulignant que le travail se poursuit en vue de "développer les compétences, les savoir-faire, ainsi que les ressources humaines, à l'effet de former des équipes de travail fortes et capables de s'adapter aux futurs défis".