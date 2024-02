L'écrivain journaliste et scénariste Belkacem Rouache est décédé samedi à Skikda à l'âge de 73 ans, a-t-on appris auprès de ses proches. Né en 1951 à Dellys (Boumerdes), le défunt s'est illustré par ses créations dans de nombreux domaines de la culture, notamment avec la publication de plusieurs recueils de poésie, dont "Certitude incertaine" (1982) et "Quand la pierre a soif, elle va à la mer" (2015).

Il a également à son actif des œuvres romanesques dont "Naufrage rythmé" (1999) et "L'homme qui regarde la mer" (2013) ainsi qu'un recueil de nouvelles dont "La Grotte" (2003). Belkacem Rouache a aussi écrit plusieurs scénarios de séries à succès pour la télévision comme "Pas de Gazouz pour Azzouz" d'Omar Tribèche et "Chahra" de Bachir Belhadj.

Il a écrit dans plusieurs journaux sur les arts plastiques et le cinéma et animé des émissions à la Radio nationale, à l'instar de "Couleurs et expressions" (Alwan wa Taabir), consacrée aux arts plastiques, et "Naghmat Bladi" (Mélodie de mon pays) sur la musique algérienne, ainsi que "Cini-Citar" dédiée au cinéma et au théâtre en Algérie. Le défunt activait à Skikda au sein de l'Association "Clacket" pour le cinéma et les arts, où il animait de nombreux ateliers d'écriture de scénario.