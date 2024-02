La pièce de théâtre "Houlm ghir Metkoub" (rêve non troué) de la troupe "Akwas" de Médéa a remporté le prix "Titteri d’Or" au terme de quatre jours de compétition entre six troupes théâtrales sélectionnés pour la première édition des journées nationales du théâtre expérimental, qui s’est tenue du 18 au 24 février courant, à la maison de la culture "Hassan-el-Hassani" de Médéa.

L’œuvre écrite et mise en scène par Haroune Kilani a été primée, en 2022, lors du festival de théâtre amateur de Mostaganem et décroche une nouvelle distinction qui consacre le professionnalisme des jeunes comédiens de la troupe "Akwas" et confirme le talent prometteur de Haroune Kilani. "Holm Ghir Metkoub" raconte l’histoire d’un groupe de jeunes prisonniers d’un cauchemar dont ils tentent de s’en débarrasser, en se réfugiant dans un autre rêve qu’ils ont créé de toute pièce.

Leur quête s’avéra difficile, car, leur subconscient les ramène, à chaque fois, à la triste vérité qu’ils vivent et les replonge à nouveau dans ce cauchemar.

Le jury a décerné le deuxième prix "Titteri d’Argent " a l’association "Moubdioun Bila Houdoune" d’Annaba pour sa pièce "El-Djebana" (le cimetière) mise en scène par Karim Attef.

La pièce symbolise le sacrifice des martyrs et la sacralité de la mémoire des hommes qui ont donné leur vie pour la liberté du pays. "El-Djebana " est un appel à préserver cet acquis et le protéger contre tout velléité de le détourner à des fins partisanes ou personnelles. Le prix "Titteri de Bronze" est revenu à la pièce "Djedb" (Disette) de l’association El-Manara de la ville de Corso (Boumerdes). "Djedb " traduit le combat que se livre chaque individu lors de la prise de décision, sur le doute et la difficulté de faire un choix face à des situations auxquelles la personne n’est pas préparer ou ignore ses conséquences.

Six pièces théâtrales étaient en compétition à l’occasion des journées nationales du théâtre expérimental, déclinées sous le slogan "l’expérimental, entre rapprochement et aliénation". Il s'agit des pièces "Douar El-oumyane" (Le douar des aveugles) de Tiaret, "Houlm ghir Metkoub" (Rêve non troué) de la troupe "Akwas" (Médéa), "El- Djebana" (LE cimetière) d'Annaba, "Woujouh el-khir » de l’association "El-Kalima" de la commune de Metarfa (M'sila), "El-Oulba" (La boite) d'Ain-Defla et "Djedb" (Disette) de l’association El-Manara de Corso (Boumerdes). La première édition des Journées nationales du théâtre expérimental a rendu hommage à l’écrivain et dramaturge Mohamed Bourahla, natif de la ville de Ksar-el-Boukhari, sud de Médéa, auteur de "Le laurier rose", "Le pire des mots", "Avant le début jusqu'à..", et des pièces de théâtres qui ont été primées lors de compétitions officielles.