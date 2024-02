Les dirigeants de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) ont décidé samedi, à l'issue d'un sommet extraordinaire à Abuja, de lever une partie des sanctions contre le Niger, a annoncé samedi le président de la Commission de l'organisation régionale, Omar Alieu Touray.

La CEDEAO "a décidé de lever avec effet immédiat" certaines des sanctions imposées au Niger depuis le changement anticonstitutionnel de gouvernement en juillet 2023.

Les frontières et l'espace aérien nigérien seront rouverts, les transactions financières entre les pays de la CEDEAO et le Niger de nouveau autorisées, et les avoirs de l'Etat nigérien dégelés, "pour des raisons humanitaires", a déclaré Omar Alieu Touray.

"Des sanctions individuelles et politiques restent en place", a-t-il ajouté, sans donner plus de précisions.

L'organisation régionale avait convoqué samedi un nouveau sommet extraordinaire afin de discuter de "la politique, la paix et la sécurité dans la République du Niger", a-t-elle annoncé la veille dans un communiqué, ainsi que "les récents développements dans la région".