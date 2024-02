Les travaux de réalisation de deux installations au profit de la Protection civile dans la commune de Kasdir (Naama) seront lancés prochainement, a-t-on appris, samedi, auprès du directeur de wilaya de ce corps, le colonel Karim Benzidane Le colonel Benzidane a indiqué, en marge de l’organisation par l’unité principale de la Protection civile de Naama, d’un exercice de simulation d’évacuation de blessés lors d’un incendie dans un réservoir d’une station-service, qu’il s’agit d’une unité de la protection civile à Kasdir et d’un poste avancé dans la localité de Abdelmoula relevant de cette collectivité locale.

Le même responsable a souligné qu’un troisième projet visant à parachever la deuxième partie de l’unité secondaire d’Aïn Sefra, sera lancé dans les tout prochains jours et sera réceptionné avant la fin de l’année en cours. Il a affirmé que ces projets auxquels il faut ajouter la réalisation du centre de secours routier dans la zone de Bouguerne (commune d’El Bayodh) à l’étude pour couvrir la RN 95, contribueront à renforcer les interventions en matière de secours à travers les zones enclavées et au niveau du réseau routier dans sa partie-ouest et aux confins de la wilaya de Naama. Le colonel Benzidane a rappelé que les services de la Protection civile de la wilaya de Naama dénombre 11 unités d’interventions.