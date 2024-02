Treize (13) nouvelles stations-service devraient être opérationnelles dans la wilaya de Batna «avant la fin de l’année 2024», a indiqué, dimanche le directeur de l’Energie et des mines, Abdelhamid Maâfa.

Le même responsable a précisé que le taux d’avancement des travaux au niveau de ces stations, en cours de réalisation dans le cadre de l’investissement privé, varie entre 60 et 90 %. Il s’agit-là d’investissements, a souligné M. Maâfa, relancés à la faveur des mesures ayant permis de lever les obstacles et autres contraintes freinant l’investissement, prises dans la wilaya de Batna.

Les nouvelles stations, qui s’ajoutent aux 93 équipements déjà en service, porteront à 106 le nombre d’infrastructures de distribution de carburant et de produits pétroliers pour une capacité totale de plus de 10.000 m3, dont 62 stations équipées de dispositifs de stockage et de distribution de gaz de pétrole liquéfié (GPL) «Sirghaz», dotées d’une capacité de 1.150 m3, a indiqué M. Maafa .

Il a souligné que plus de 40 dossiers d’investissement relatifs à des stations-service, des centres de vidange de véhicules, des unités de stockage et de distribution en gros de lubrifiants, ainsi que des structures de stockage et de distribution de bonbonnes de gaz butane, ont été régularisés entre 2020 et 2023. Le directeur de l’Energie et des mines a également fait savoir que deux centres de stockage et de distribution de carburant ont été lancés en travaux, dans le cadre d’investissements privés, à Oued Chaâba (d’une capacité de 9.000 m3) où le taux d’avancement a atteint 85 %, et à Timgad (6.000 m3). Tous ces projets permettront d’améliorer le service de distribution de carburants et d’autres produits pétroliers dans les différentes communes de la wilaya de Batna, a encore indiqué M. Maâfa, ajoutant que la consommation quotidienne de GPL (Sirghaz), est estimée, localement, à 200 tonnes.