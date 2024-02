Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, samedi à Timimoun, qu'il comptait sur le 7e Sommet des chefs d'Etat et de Gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF), prévu à Alger du 29 février au 2 mars, pour voir se développer une exploitation optimale de cette ressource.

Dans une allocution à l'occasion du double anniversaire de la création de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA) et de la nationalisation des hydrocarbures

(24 février), lue en son nom par le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, lors d'une cérémonie organisée dans la wilaya de Timimoun, le président de la République a affirmé : "Nous comptons sur la tenue du 7e Sommet du GECF à Alger pour le développement d'une exploitation optimale de cette ressource". Et de souligner que l'Algérie "s'est engagée à accompagner le processus de transition énergétique réussi et à se positionner en tant qu'acteur clé dans la production de l'électricité, l'intensification du reboisement et la biodiversité".

Larbaoui à Timimoun pour présider la cérémonie de célébration officielle

Le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, chargé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a entamé, samedi, une visite de travail dans la wilaya de Timimoun pour présider la célébration du double anniversaire de la création de l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA) et de la nationalisation des hydrocarbures, coïncidant avec le 24 février de chaque année.

Le Premier ministre est accompagné du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, M. Brahim Merad, du ministre de l'Energie et des Mines, M. Mohamed Arkab, et du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, M. Fayçal Bentaleb, ainsi que du secrétaire général de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA), M. Amar Takdjout.

Il a été accueilli à son arrivée à Timimoun par le wali, M. Souna Benamar, et les autorités locales. Lors de cette visite, M. Larbaoui procédera à l'inauguration du centre de production de gaz de Hassi Ba Hamou.