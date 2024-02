Les Bourses mondiales ont été gagnées par un sentiment d'euphorie et atteignent des sommets vendredi, après des résultats record et meilleurs que prévu du géant américain des puces Nvidia.

Son action grimpait de plus de 15% vers 17H05 GMT et faisait bondir l'indice technologique de Wall Street, le Nasdaq, de 2,43%.

Cet élan a aussi permis au S&P 500 et au Dow Jones d'atteindre de nouveaux records en séance.

Vers 17H05 GMT, ils prenaient respectivement 1,68% et 0,68%. En Europe aussi, les indices phares des Bourses de Paris (+1,27% à la clôture) et Francfort (+1,47%) ont battu des records en séance et en clôture.

Milan a gagné 1,06% et se situe au plus haut depuis 2008.

Londres a grappillé 0,29%.

Sur le marché obligataire, le taux d'intérêt de l'emprunt de l'Etat allemand à dix ans était stable à 2,44%, après avoir légèrement baissé dans le sillage de la publication du compte-rendu de la dernière réunion de la Banque centrale européenne (BCE). Ce document a révélé que les membres du conseil des gouverneurs de la BCE étaient "de plus en plus convaincus" en janvier que l'inflation serait "ramenée en temps opportun vers l'objectif de 2%".

Néanmoins, ils ont encore jaugé "plus important" le risque d'une baisse précoce des taux directeurs que d'une "baisse des taux trop tard".

Nvidia a vu son chiffre d'affaires s'envoler de 265% sur un an pour atteindre 22 milliards de dollars de novembre à janvier, un résultat largement supérieur aux prévisions du marché et à ses propres attentes (autour de 20 milliards). Les prix du pétrole progressent vers 17H00 GMT.

Les stocks américains de pétrole brut ont progressé la semaine dernière.

Le baril de Brent, pour livraison en avril, gagnait 0,93% à 83,80 dollars et celui de WTI, pour livraison le même mois, prenait 0,99% à 78,67 dollars. L'euro était stable (-0,04%) face au dollar à 1,0815 euro pour un dollar.

Le bitcoin était stable à 51.438 dollars.

Les Bourses européennes terminent en hausse: Paris +0,7%, Francfort et Londres +0,28%

Les Bourses européennes ont terminé en hausse vendredi, profitant d'un environnement économique jugé favorable pour les actions et prolongeant l'euphorie qui a suivi les résultats meilleurs que prévu de l'américain Nvidia publiés mercredi soir.

L'indice phare de la place boursière parisienne, le CAC 40, a clôturé en hausse de 0,70%, signant son septième record

en clôture d'affilée.

A Francfort, le DAX a avancé de 0,28%, battant lui aussi son plus haut niveau en clôture jamais atteint.

La Bourse de Londres a quant à elle avancé de 0,28%.