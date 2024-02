Les Nations Unies et des agences humanitaires internationales ont enregistré plus de 370 attaques contre des établissements de santé dans la bande de Ghaza, perpétrées par l’armée sioniste dans le cadre de sa guerre génocidaire qui se poursuit depuis le 7 octobre 2023.

«Plus de 370 attaques (sionistes) ont visé des établissements médicaux à Ghaza depuis le 7 octobre», selon un communiqué conjoint de 19 agences onusiennes et internationales, rendu public mercredi soir par le Comité permanent inter-organisations des Nations unies (IASC), la plus haute plate-forme de coordination humanitaire du système de l’ONU.

Le communiqué indique, en outre, que «le système de Santé continue d’être systématiquement dégradé, avec des conséquences catastrophiques. Au 19 février, seuls 12 des 36 hôpitaux dotés d’une capacité d’hospitalisation fonctionnent encore, et de manière partielle seulement». «Plus des trois quarts de la population (palestinienne) ont été forcés de quitter leurs foyers, à plusieurs reprises, et sont confrontés à de graves pénuries de nourriture, d’eau, d’assainissement et de soins médicaux – les nécessités de base pour survivre», ajoute la source.