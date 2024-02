Les visites virtuelles des zones touristiques du pays, proposées à travers la technique 3D par l’Office national du tourisme (ONAT), attirent un nombre de plus en plus croissant de professionnels du secteur et d’amoureux des voyages, a-t-on appris auprès de l’Office.

L’Office national du tourisme (ONAT) participe au Salon international du tourisme, des voyages et des transports, de l’équipement de l’hôtellerie et de la restauration, qui se poursuit jeudi au Centre des conventions d’Oran.

Le support numérique, dont la mise en œuvre s’inscrit dans le cadre de la stratégie du ministère du Tourisme et de l’Artisanat relative à la numérisation du secteur, est utilisé dans les différents salons du tourisme organisés tant en Algérie qu’à l’étranger pour la promotion des diverses destinations touristiques du pays, a indiqué à l’APS le chargé d’études à l’ONAT, Chelmouh Fayçal.

Les destinations les plus «visitées», depuis que l’ONAT a acquis, en 2022, les équipements d’exploitation de cette technique, sont le «Bastion 23», sis à la Casbah d’Alger, le Musée «Djemila», dans la wilaya de Sétif, et le site de «Ksar Draâ» dans la wilaya de Timimoune, a ajouté la même source. Par ailleurs, l’ONAT prévoit de réaliser, en recourant à la technique 3D, des films documentaires consacrés à la promotion d’autres destinations, à l’instar des Monts Askrem, dans la wilaya de Tamanrasset, et Santa-Cruz (Oran) qui, du haut de ses 400 mètres, offre une vue sur mer imprenable de la capitale de l’Ouest du pays.

D’autre part, dans le cadre de sa stratégie visant la promotion et la mise en valeur de la destination Algérie, l’Office national du tourisme est invité à prendre part à diverses manifestations dédiées au tourisme prévues en Allemagne, en Russie, au mois de mars prochain, ainsi qu’en France, en Grande-Bretagne et en Pologne, prévues quant à elles vers la fin de cette année, a indiqué M. Chelmouh. Le Salon international du tourisme, des voyages et des transports, de l’équipement de l’hôtellerie et de la restauration, dont la clôture est prévue vendredi, constitue une réelle opportunité pour la promotion de la destination Algérie, à travers l’utilisation des supports classiques, à l’image des dépliants et autres, et des moyens modernes, notamment les réseaux sociaux et les visites virtuelles, a souligné la même source. Il convient de rappeler que pas moins de 250 exposants prennent part au Salon du tourisme.