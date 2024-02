La Banque mondiale a octroyé à la Zambie et à la Tanzanie une subvention de 270 millions de dollars américains pour aider à améliorer les transports et la connectivité commerciale, selon un communiqué publié mercredi.

La subvention est destinée à améliorer les transports et la connectivité commerciale le long du corridor de Dar es Salaam entre les deux pays dans le cadre du projet de six ans "Corridors de transport pour la résilience économique", qui vise à améliorer l'efficacité, la connectivité et la résilience climatique des principaux corridors régionaux de transport et de commerce en Afrique de l'Est et en Afrique australe. Achim Fock, directeur de la Banque mondiale pour la Zambie, a affirmé que le projet constituait un engagement important en faveur du commerce et des transports régionaux.

"En se concentrant sur les améliorations stratégiques et la résilience climatique, nous espérons que ce projet ouvrira la voie à un avenir économique plus robuste et plus durable pour la Zambie et ses voisins", a-t-il ajouté. Selon le communiqué, le projet bénéficiera à 2.500.000 personnes en Zambie.