Les Nations Unies ont annoncé vendredi que les combats entre l'armée soudanaise et les Forces de soutien rapide ont fait 13.900 morts depuis le déclenchement du conflit entre les deux parties, le 15 avril 2023, selon un communiqué du Bureau des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA).

De son côté, le ministère soudanais de la Santé a indiqué dans un communiqué qu'environ 27.700 personnes ont été blessées au cours de la période qui s'étend du 15 avril 2023 au 26 janvier 2024.

Le communiqué des Nations Unies a souligné que le nombre de personnes déplacées en raison du conflit entre l'armée soudanaise et les Forces de soutien rapide est en constante augmentation.

Environ 8,1 millions de personnes ont fui leurs foyers au Soudan, dont quelque 6,3 millions à l'intérieur du pays et 1,8 million à l'extérieur, selon la même source. Le bureau a affirmé que le nombre de personnes déplacées à l'intérieur du pays a augmenté de 53.500 personnes au cours de la semaine dernière, selon la matrice de suivi des déplacements de l'Organisation internationale pour les migrations. Le 21 janvier dernier, les Nations Unies ont déclaré que plus de 13 000 personnes avaient été tuées dans ce conflit depuis la mi-avril. Le conflit continue entre les deux parties soudanaises, sans que les efforts américains, saoudiens, et africains menés par l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) ne parviennent à mettre un terme à ce conflit, qui provoque des conditions humanitaires difficiles. Lundi dernier, le Programme alimentaire des Nations Unies a annoncé qu'au moins 25 millions de personnes souffrent de "famine et de malnutrition" au Soudan.