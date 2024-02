Quatre soldats nigériens ont été tués jeudi dans une attaque contre leur position par des hommes armés sur une centaine de motos dans la région de Maradi (centre-sud), ont indiqué vendredi la télévision publique et des sources locales. "Vers 06H00 (05H00 GMT), des individus armés venus en grand nombre sur une centaine de motos ont attaqué la position des gendarmes de l'Opération antiterroriste à Bassira", a affirmé un élu local, cité par des médias.

Selon la télévision publique nigérienne, l'attaque a "fait quatre morts et deux blessés parmi les Forces de défense et de sécurité (FDS)". Une femme a également été "blessée par une balle perdue". "Après une heure d'échanges de tirs", les FDS ont "repoussé" les assaillants qui ont réussi "à emporter leurs morts et leurs blessés", en abandonnant trois motos, des appareils de communication et des munitions, d'après la télévision. "C'est une attaque inédite dans la zone" où des hommes armés habituellement qualifiés de "bandits" visent "souvent des civils", avec des enlèvements contre des demandes de rançons, des attaques de commerçants et des razzias de bétail qu'ils conduisent au Nigeria, a confié un élu local.