Une nouvelle étude montre que la santé des personnes qui ont été intimidées pendant l'enfance est affectée tout au long de leur vie. En cause, une protéine qui causerait une inflammation chronique.

Intimider un enfant serait bénéfique...à l'intimidateur. Selon une recherche menée par des scientifiques l'université américaine Duke Medicine ont suivi 1 420 personnes pendant 20 ans à l'aide de questionnaires et de prises de sang. Les participants ont répondu à des questions concernant différents thèmes, dont l'intimidation, pendant l'enfance, l'adolescence et l'âge adulte.

Ceux qui ont subi des intimidations durant l'enfance ont souffert de problèmes de santé jusqu'à l'âge adulte : leur niveau de protéine C réactive étant très hauts. Ce marqueur inflammatoire est un facteur de risque pour différents problèmes de santé, notamment des maladies cardiovasculaires, explique l'agence QMI. Ces victimes peuvent souffrir d'une «inflammation chronique», même à l'âge adulte, d'après les experts. Plus un enfant a été intimidé, plus son niveau de protéine C réactive sera élevé, contrairement aux intimidateurs, qui affichent des niveaux plus bas.

D'après les analyses des chercheurs, les intimidateurs profitent d'une meilleure santé tout au long de leur vie, et d'un statut social élevé. «Le statut social amélioré semble avoir un avantage biologique», explique l'auteur principal de l'étude, William Copeland. «Cependant, il y a des manières dont les enfants peuvent éprouver la réussite sociale en dehors de l'intimidation.»