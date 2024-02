Une trentaine de patients atteints de cancer, qui suivent leur traitement au service d’oncologie de l’Etablissement hospitalier universitaire (EHU) d’Oran, sont soumis à l’immunothérapie depuis fin 2023, a indiqué mardi un communiqué de cet établissement de santé.

L’EHU d’Oran a été l’un des premiers établissements de santé à bénéficier de ce type de traitement, a souligné le communiqué, ajoutant que 30 patients ont été soumis au nouveau protocole d’immunothérapie. Dans ce cadre, le service d’Oncologie de l’EHU vient de lancer des réunions de concertation pluridisciplinaires (RCP), afin de discuter les effets secondaires de l’immunothérapie personnalisée.

Ces réunions rassemblent des chefs des services et des médecins spécialisés en néphrologie, dermatologie, pneumologie, endocrinologie, gynécologie, réanimation, médecine interne, hématologie et autres, selon la même source qui a indiqué que le service d’oncologie a introduit l’immunothérapie pour être au diapason des derniers protocoles thérapeutiques du cancer dans le monde.

L’immunothérapie permet de stimuler le système immunitaire du patient, afin qu’il soit capable de se défendre contre les cellules cancéreuses, a-t-on souligné, ajoutant que ce traitement est considéré comme plus efficace que la chimiothérapie, avec des effets secondaires moins importants et plus légers. La première RCP réservée à l’immunothérapie a abordé les effets secondaires et le Dr Benkeddiche Aïcha, médecin spécialisé en oncologie qui accompagne les malades qui suivent le nouveau protocole, a fait une présentation des symptômes observés chez ses patients, a-t-on indiqué.

Le premier jour de chaque mois sera consacré à l’étude minutieuse de ces symptômes et des effets secondaires de l’immunothérapie, selon le communiqué, ajoutant qu’en cas d’urgence, une réunion sera convoquée pour étudier l’état du patient.