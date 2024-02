Les participants à une rencontre de formation sur le diabète ont appelé, mardi à Ghardaïa, à la mise en place d’une stratégie de prévention et de sensibilisation sur cette maladie à grande échelle en raison de sa prévalence en Algérie.

Les intervenants, dont des praticiens médicaux spécialistes, ont tiré, durant cette session, la sonnette d’alarme sur la gravité de la situation du diabète, avant de plaider pour la mise en place une stratégie intégrée de prévention, de sensibilisation, de dépistage précoce, ainsi que l’amélioration de la nutrition et la diététique avec la participation des différents partenaires dont l’industrie alimentaire et les associations de protection du consommateur pour éviter les complications irréparables.

Initiée par la Fondation nationale pour la promotion de la santé et le développement de la recherche (FOREM) avec l’appui de l’Agence de coopération turque (TIKA), cette session de formation de diabétologie a permis d’aborder les nouvelles méthodes thérapeutiques, l’aspect diététique et psychologique, ainsi que les complications engendrées par le diabète.

Selon le président de la FOREM, Pr Mostéfa Khiati, cette session de formation qui a regroupé une trentaine de médecins généralistes et paramédicaux de cinq wilayas du sud (Laghouat, Ghardaïa, El Méniaâ, El Bayadh et Ouargla) a permis de sensibiliser les participants sur le diagnostic précoce de cette pathologie, l’amélioration de la qualité des soins du diabète et la dimension diététique et nutritionnelle des patients.

Le Pr Khiati a plaidé, dans une déclaration à l’APS, pour une prise en charge thérapeutique «efficiente et rapide» des patients pour éviter des complications dévastatrices avant d’exhorter les industriels spécialisés dans l’alimentaire à contribuer à l’amélioration du mode de vie et la lutte contre le fléau du diabète. «Cette pathologie entraîne en Algérie, par manque de sensibilisation précoce et une bonne hygiène de vie, l’amputation de 400 membres inferieurs (pieds) annuellement», a-t-il fait savoir.

Le président de la FOREM a mis en garde sur l’utilisation et l’usage excessifs de plantes médicinales et autres produits diffusés sur les réseaux sociaux ainsi que l’utilisation abusive et hors prescription médicale de médicaments analgésiques pouvant favoriser le développement de cette maladie (le Diabète). Pour des médecins participants approchés par l’APS, cette session de formation a permis de renforcer leurs connaissances et de s’imprégner des nouvelles méthodes thérapeutiques et les insulines utilisées dans le monde.

Ils ont souhaité l’organisation fréquente de ces rencontres de formation avant d’assurer de transmettre leurs connaissances aux différents praticiens de leurs régions. Au terme de cette session de formation, une cérémonie de remise de certificats de participation a été organisée à l’Hôtel M’Zab, en présence de l’Ambassadeur de la Turquie en Algérie, du Président de la FOREM et des autorités locales, signale-t-on.