La production mondiale de gaz a atteint 4.051 milliards de mètres cubes en 2023, selon le rapport mensuel du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF), indiquant que les membres du Forum ont fourni plus de 40 % de cette production tandis que la production des pays non membres avoisinait les 60 % de la production mondiale de gaz commercialisé.

Selon le rapport du Forum pour le mois de janvier, la production des pays membres du GECF a atteint, l'année dernière, 1.657 milliards de mètres cubes de gaz, tandis que la production des pays non membres s'est élevée à 2.394 milliards de mètres cubes.

Les pays du GECF dont le 7e sommet est prévu du 29 février au 2 mars à Alger, représentent 70 % des réserves mondiales confirmées de gaz et 47 % des exportations par pipeline, ainsi que plus de la moitié des exportations mondiales de gaz naturel liquéfié.

Le rapport du Forum pour le mois de février a révélé que les exportations algériennes de gaz naturel par pipeline vers l'Europe ont augmenté en janvier dernier sur une base annuelle, tandis que les exportations de gaz naturel liquéfié du pays se sont stabilisées pendant la même période.

Le même rapport indique que l'Europe a importé 13,3 milliards de mètres cubes de gaz naturel par pipeline en janvier dernier, soit une hausse de 7% sur une base annuelle.

La Norvège était le principal fournisseur de gaz naturel par pipeline à l'Union européenne (UE) en janvier 2024, avec 58% des importations globales, suivie par la Russie (18 %) et l'Algérie (16 %), selon le rapport qui a noté que le taux d'approvisionnement de l'UE en gaz naturel par pipeline n'a pas beaucoup changé depuis octobre 2023.

GNL: exportations mondiales records en janvier dont la moitié provient des pays du forum

En ce qui concerne le gaz naturel liquéfié (GNL), le rapport du forum a révélé que le mois de janvier a enregistré 565 cargaisons au niveau mondial, soit deux de moins qu'en décembre 2023, mais en hausse de 5 % sur une base annuelle.

Les exportations mondiales de GNL ont atteint "un pic mensuel sans précédent" en janvier dernier, s'élevant à 37,53 millions de tonnes, ce qui représente, selon le rapport, une forte croissance annuelle de 7% (2,42 millions de tonnes).

Le même rapport indique que cette augmentation de la croissance mensuelle sur une base annuelle est "la plus forte depuis novembre 2022", soulignant qu'elle a été soutenue par une augmentation des cargaisons en provenance des pays membres du forum et des pays exportateurs non membres.

Au niveau mondial, les Etats-Unis, le Qatar et l'Australie ont occupé la tête du classement des exportateurs de GNL en janvier. Les pays du forum ont été à l'origine de 48,2% des exportations mondiales de GNL, en ce sens que les exportations de GNL des pays membres et observateurs du forum ont augmenté de 6,1% (1,03 million de tonnes) sur une base annuelle, pour atteindre un niveau record de 18,09 millions de tonnes, ajoute le rapport.

La Malaisie, le Mozambique, le Nigéria, le Qatar, la Russie et Trinité-et-Tobago ont été à l'origine de cette forte augmentation mensuelle des exportations de GNL des pays du forum, ce qui a compensé la faiblesse des exportations de l'Angola et de l'Egypte.

Concernant l'Algérie, le rapport indique que le nombre de cargaisons de GNL exportées en janvier 2024 est resté stable par rapport au même mois de l'année dernière.

S'agissant des prix, le rapport précise que les prix spot du gaz et du GNL en Europe et en Asie ont connu "une baisse significative" pour le 2e mois consécutif en raison de plusieurs facteurs, à l'instar de l'offre importante, des niveaux de stockage élevés et de la faiblesse de la demande dans ces régions.