Le président de l’Observatoire national de la société civile (ONSC), Noureddine Benbrahem a passé en revue, mardi, avec le ministre de l’Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, Yacine El-Mahdi Oualid, les opportunités de coopération dans les domaines de la formation et de l’accompagnement des associations et des acteurs de la société civile en matière d’entrepreneuriat.

Cette rencontre a été «l’occasion de passer en revue les opportunités de coopération entre l’Observatoire et le ministère de l’Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises dans les domaines ayant trait à la formation et à l’accompagnement des associations et des différents acteurs de la société civile en matière d’entrepreneuriat, dans de nombreuses spécialités à l’instar des professions libérales et de l’artisanat», a indiqué un communiqué de l’ONSC.

Cette coopération bilatérale vise à «encourager et promouvoir l’économie nationale et à œuvrer pour l’intégration des associations et des acteurs de la société civile dans la vie économique, en les érigeant en source de richesse, au vu des mesures incitatives et des mécanismes de soutien mis en place par l’Etat algérien, destinés principalement à encourager les initiatives des jeunes, des associations et des membres de la société civile».

Lors de cette rencontre, M. Benbrahem a relevé «la nécessité d’œuvrer au développement des capacités et des compétences des acteurs de la société civile en la matière et de création d’entreprises activant dans différents projets». Les deux parties ont, également, convenu d’organiser des initiatives de terrain visant à «diffuser la culture entrepreneuriale au niveau local», à l’instar d’une initiative axée sur l’auto-entrepreneur, qui sera organisée dans les prochaines semaines, et de celle de l’agence mobile «Tamkine» qui sillonnera les différentes régions du pays dans les prochains jours. Cette rencontre de concertation était, en outre, l’occasion de «souligner l’engagement des deux parties à constituer un groupe de travail conjoint pour la coordination, la coopération et le suivi, et un autre groupe de travail qui se chargera de la mise en œuvre de ses conclusions, de manière à permettre le développement du travail et du rôle de la société civile en Algérie», conclut le communiqué.