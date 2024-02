Après des dé-buts difficiles,l’ex-coque-luche des de Ajaccien Youcef Bellaili,,a pu s’imposerau fil des matches au sein de l’équipe mou-loudéenne. Lecorner décisif dont il fut l’au-teur sur le premier but des Vert et Rouge face a l' US Benak Aknoun lors du premier match du championnat en est la par faite illus-tration de la montée en puissance du meneur de jeu des Verts et Rouge.Il est l’auteur de deux passes décisives

Même s’il comptabilise dix buts avec Dib l'attaquant du CSC depuis le début du championnat, Youcef Bellaili a réussi à offrir deux passes décisives qui ont permis à Naidji d'ouvrir la marque face au CSC .

Alors Youcef, on imagine que le moral du groupe doit être au beau fixe, après la victoire obtenue ce week-end face au CSC ?

llIl est certain que le moral des troupes ne peutqu’être au beau fixe. S’imposer de cette manière-là face à une équipe comme le CSC ne peut que re-donner confance à un groupe qui a connu un petit passage à vide.

Vous attendiez-vous à une victoire face à une équipe redoutable ?

llSincèrement non. Surtout que le CS Constantine était l’équipe en forme du moment. Pour nous, l’essentiel était d’empocher les trois points dela victoire. D’ailleurs au coup d’envoi de la partie,on a affiché notre supériorité sur tous les plans.

Mais avouez que vous vous êtes mis en diffi-culté en ratant plusieurs occasions nettes descorer durant le premier half ?

llCertes, on aurait pu se mettre en difficulté,comme cela a été le cas quelques jours en coupe d'Algérie . Mais notre persévérance a fini par porter ses fruits avec l’ouverture du score signé Zakaria Naidji.

C’est d’ailleurs sur un centre que vous avez parfaitement botté que Naidji Zakaria a ouvert le score !

llOn sait tous que Naidji excelle dans le jeu aérien. L’ayant vu placéau second poteau, je me suis em-press de lui distiller un bon ballon qui lui a permis de marquer notre premier but qui a com-plètement débloque la situation.

En ce qui vous concerne, vous êtes parvenu,au fil des matches, à vous imposer au sein de votre équipe, ce qui était loin d’être le cas en début de saison ?

llVous savez les nouvelles recrues sont souvent confrontées à des difficultés d’adaptation surtout avec le Mouloudia .

Il m’a donc fallu un peu de temps, avant de retrouver mes repères. A présent, Dieu merci, tout va pour le mieux. Cela dit, je dois continuer à bosser très dur, car le plus difficile n’est le plus difficile n’est pas d’arriver, mais de rester en haut de l'affiche.

Avec ce succes aux dépens du CSC, vous vous retrouvez leaders du championnat 8 point d'avance et 0un match en moins. On peut dire que vous êtes dans les meilleurs conditions pour aborder la suite du championnat dans des bonnes conditions ?

llOn a pas a se plaindre. Etre leaders du championnat avec un match en retard, ce n’est pas mal pour on fera tout pour gagner cette rencontre on a un groupe soudée.Nous allons, à présent,nous préparer comme il se doit pour ce périlleux déplacement à El Bayadh

Vous totalisez dix buts, avec un nombre de passes décisives, comment trouvez vous votre rendement ?

llPour ma première saison au Mouloudia , je peux dire que mes débuts dans cette équipe sont relativement positifs dans la mesure où je ne m’attendais pas à une adaptation aussi rapide.Sincèrement, je me sens très à l’aise dans cette équipe au point où je me dis que je suis ici depuis quelques saisons.Pour mon rendement, je préfère laisser les responsables faire leur propre jugement, ce qui m’intéresse le plus pour l’instant, c’est mon équipe.Sur le plan personnel, c’est encourageant de marquer des buts, c’est ma mission principale et je ferai encore mieux lors des prochains matchs

Le fait que vous n’ayez pas marqué contre le CSC vous inquiète-t-il ?

llNon, ça ne m’inquiète pas du moment que mon équipe a gagné. Peu importe qui marque des buts, l’essentiel ce sont les trois points.Je crois que j’ai donné le meilleur de moi-même et participé grandement à cette victoire, c’est le plus important

On vous laisse le soin de conclure…

llJe profite de cette occasion pour lancer un appel aux supporters du Mouloudia pour qu’ils soient nombreux à El Bayadh. De notre côté, nous allons faire de notre mieux pour rentrer avec un bon résultat.

Y. F