Un service de chirurgie a été ouvert récemment au niveau de l’Etablissement public hospitalier (EPH) Chahid Messaoud-Aïssi de T’kout (Batna), a indiqué lundi le directeur de la santé, M. Hamdi Chagouri.

Le directeur de la santé de la wilaya de Batna a précisé à l’APS, que l’ouverture de ce service, qui s’inscrit dans le cadre du «rapprochement des services de santé des populations des zones reculées», intervient après la réception par cet EPH des équipements médicaux nécessaires aux interventions chirurgicales.

Il a fait savoir, dans ce cadre, que 3 chirurgies laparoscopiques réussies ont déjà été réalisées par l’équipe médicale cet EPH, en collaboration avec des spécialistes de l’EPH Mostefa Benboulaïd d’Arris. Le directeur de la santé a souligné qu’avec la mise en service du bloc de chirurgie, l’EPH de T’kout dispose désormais de nombreux services, permettant à cet établissement, où éxercent 18 médecins spécialistes, de prendre en charge les patients de cette daïra et des régions voisines, tout en mettant un terme aux déplacements des malades vers Arris et le chef-lieu de wilaya. Le même responsable a ajouté que l’EPH de T’kout avait été «partiellement» ouvert en 2018 avant d’être renforcé, en 2023, par un service de Dialyse et d’un grand réservoir d’oxygène.

M. Chagouri a également fait part de l’ouverture, dans les tout prochains jours, de services de chirurgie dans les hôpitaux publics de Theniet El Abed et de Ras El Aioun, où des équipes médicales composées de chirurgiens spécialisés effectueront des interventions chirurgicales en coordination avec le personnel médical sur place.