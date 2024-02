Pas moins de 36 familles habitant la ferme «Bendjebli 1», sise dans la commune de Tessala, une zone d’ombre de la wilaya de Sidi Bel Abbes, ont bénéficié du raccordement au réseau de gaz naturel, a-t-on appris, lundi, de la cellule d’information et de communication de la direction de distribution de l’électricité et du gaz.

La chargée de l’information et de la communication, Fouzia Saboundji, a indiqué que cette opération a été effectuée, hier dimanche, lors d’une cérémonie présidée par le wali, Samir Chibani, dans le cadre de la célébration de la Journée du Chahid. L’opération de raccordement de cette ferme a été financée par la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales, à partir du réseau de distribution actuel de la commune de Tessala, sachant que le réseau s’étend sur une longueur linéaire de 3,49 km et comprend 36 raccords, a fait observer la même source, indiquant qu’il a été procédé, le mois d’octobre dernier, au raccordement de 25 foyers au réseau de gaz naturel dans la zone de «Bendjebli 2» sur une distance d’environ 1 km.

Le nombre d’opérations réalisées, jusqu’à l’heure actuelle, concernant le raccordement des zones d’ombre au réseau d’électricité et celui du gaz, est de 17 projets pour l’électricité et 55 projets pour le gaz, et ce depuis le lancement de ce programme, sachant qu’il a été réalisé 109 km de réseau de distribution d’électricité pour un total de 188 raccords et 303,28 km de réseau de distribution de gaz pour un total de 6.336 raccords, a-t-on expliqué.