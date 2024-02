Les services de la Sûreté de wilaya d’Alger, représentés par la brigade de police judiciaire de la Sûreté de la circonscription administrative de Zeralda, ont démantelé une bande criminelle organisée impliquée dans une affaire de spéculation illicite et saisi 200 quintaux d’aliments pour volaille et bétail, a indiqué lundi un communiqué de ces services.

Cette bande criminelle organisée est poursuivie pour «spéculation illicite et transactions commerciales réalisées en dehors des circuits légaux de distribution concernant une marchandise subventionnée en manque sur le marché entraînant la perturbation de la chaîne d’approvisionnement», a précisé le communiqué.

«L’affaire a été menée après que les éléments de la brigade de police judiciaire de la Sûreté de la circonscription administrative de Zeralda ont remarqué, lors d’une patrouille, un camion suspect stationné qui s’est révélé être chargé de marchandises constituées d’aliments pour volaille et bétail et dont 5 quintaux ont été déchargés dans un autre véhicule», selon la même source.

Les investigations ont permis «le démantèlement d’une bande criminelle constituée de cinq (5) individus qui se livraient à la spéculation sur des aliments pour volaille et bétail», a souligné le communiqué. L’opération s’est également soldée par «la saisie de 499 sacs (50 kg chacun) d’aliments pour volaille et bétail, soit un total de 24.950 kg de marchandises», a ajouté la même source. Les mis en cause ont été présentés devant le parquet territorialement compétent, a conclu le communiqué.