Les services de police de Mostaganem ont mis en échec huit tentatives d’émigration clandestine par mer, durant le mois de janvier dernier, a indiqué lundi, un communiqué de la Sûreté de wilaya. Le communiqué, qui fait état d’un bilan des opérations mensuelles des services de la Sûreté de wilaya de Mostaganem, a indiqué que différentes équipes de la police judiciaire ont mis en échec, au mois de janvier dernier, huit tentatives d’émigration clandestine par mer.

Ces opérations, qui ont été menées dans le secteur de compétence, le long du littoral de la wilaya, se sont soldées par l’arrestation de 26 individus impliqués dans l’organisation de traversées clandestines par mer, a-t-on ajouté de même source.

Les services de police ont traité, durant cette période, 928 autres affaires criminelles liées aux biens et aux personnes, à la moralité publique, à la famille, à la chose publique, aux crimes économiques, financiers, électroniques et autres.

Le bilan fait état de 495 affaires liées à la détention et trafic de drogue, au cours desquelles il a été procédé à la saisie de 90,6 grammes de cocaïne, 214 grammes de kif traité et 3.644 comprimés de psychotropes, ainsi que 2.398 unités de boissons alcoolisées. D’autres affaires ont été également traitées, touchant à la protection des personnes, au nombre de 112 et aux biens (161), à la chose publique (102), aux crimes économiques (32 affaires), les crimes électroniques (9 affaires), a ajouté le communiqué.