Quelque 97 familles résidant dans la commune de Sidi Ahmed de la wilaya de Saïda ont bénéficié du raccordement au réseau de gaz naturel, a-t-on appris, lundi, du Directeur de la Société de distribution de l’électricité et du gaz, Abdellatif Belahreche.

Le wali de Saïda Mermouri Amoumen a procédé, hier dimanche, à la mise en service du réseau de raccordement au gaz naturel en faveur de 97 foyers du village de Sfid. Dans ce cadre, le même responsable a souligné que fournir le gaz aux populations résidant dans cette commune s’inscrit dans le cadre du programme de l’Etat d’alimenter les populations rurales en gaz naturel, affirmant que l’opération contribuera à améliorer leurs conditions de vie.

Cette opération, supervisée par la Direction de distribution de l’électricité et du gaz (SDO) a nécessité une enveloppe financière totalisant 28 millions DA pour la réalisation d’un réseau de 4,77 km.

Il est également prévu, au niveau de cette région, le raccordement de 63 autres foyers au réseau de gaz naturel, cette année, sachant que la SDO a recensé le raccordement au réseau de gaz, de janvier 2023 à ce jour, de 1.100 familles résidant à travers des zones de la daïra de Aïn Lahdjar. A noter que le taux de couverture en gaz naturel a atteint, à travers les agglomérations de cette daïra 60,09%c, alors que la couverture globale de la wilaya est de plus de 73,03%. Le nombre de clients de la Direction de la société de distribution de l’électricité et du gaz est de 105.050 clients, à travers la wilaya. Pour rappel, la longueur du réseau de raccordement au réseau de gaz naturel au niveau de la wilaya de Saïda a atteint plus de 80 km, a-t-on indiqué.