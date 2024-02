Le coup d’envoi d’une caravane d’aides de solidarité destinées à la wilaya d’El Bayadh et à la wilaya déléguée de Labiodh Sidi Cheikh a été donné, lundi, à l’initiative du Croissant rouge algérien (CRA).

L’opération comprend l’équipement de quatre salles de soins au niveau du village de Wafak, dans la commune d’El Bayadh, du village Toualil, dans la commune de Kerakda, d’Aïn Hachifa dans la commune de Chellala et d’une salle de soins dans la commune de Bousemghoune, en plus de la fourniture d’une ambulance équipée au profit de la polyclinique de la commune d’El-Meharra.

Dans le cadre de la même initiative, 2.000 colis alimentaires, des couvertures et de la literie, des équipements et des fauteuils roulants, ainsi que des fournitures médicales, ont été attribués, qui seront distribués dans les différentes communes de la wilaya d’El Bayadh et de la wilaya déléguée de Labiodh Sidi Cheikh, en plus d’aides aux 14 écoles coraniques et zaouias. La présidente du Croissant rouge algérien, Ibtissem Hamlaoui, qui a supervisé avec le wali d’El Bayadh, Noureddine Belaribi, le coup d’envoi de cette caravane, a souligné que la même organisation a prévu une opération visant à équiper au moins 100 salles de soins au niveau national, qui a touché jusqu’à présent 25 établissements de santé, en plus d’une autre opération visant à doter de nombreuses communes en ambulances.

Le Croissant-Rouge algérien a également élaboré un programme de solidarité pour le mois sacré de Ramadhan, qui comprend la fourniture de colis alimentaires à plus de 100.000 familles nécessiteuses dans le pays, ainsi que l’ouverture de 200 restaurants de l’Iftar pour les passants et la prise en charge de 20.000 enfants orphelins pour l’Aïd El-Fitr.