Le secrétaire général de l’Union nationale des paysans algériens (UNPA), Abdellatif Dilmi, a salué, lundi à Bou Saâda (M’sila), la décision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, lors du Conseil des ministres tenu dimanche, de reconvertir les exploitations appelées "fermes pilotes" en unités de production relevant de l'Etat, spécialisées en légumineuses, graines oléagineuses et arbres oléagineux.

Le SG de l’UNPA a souligné, dans une déclaration à l’APS en marge d’une rencontre avec les agriculteurs de la wilaya déléguée de Bou-Saâda, organisée dans la salle de réunions de l’Assemblée populaire communale (APC), que l’UNPA considère cette décision comme "importante car elle démontre l’intérêt particulier que les plus hautes autorités du pays, à leur tête le chef de l’Etat, accordent au secteur agricole, et pour le développement duquel de grands efforts sont déployés, d’autant qu’il s’agit de trois filières stratégiques". M. Dilmi a ajouté que l’UNPA "œuvrera au suivi et à l’accompagnement de la mise en œuvre de cette décision sur le terrain, en coordination avec les autorités concernées, dans le but de développer l’activité agricole afin qu'elle joue pleinement son rôle dans la réalisation de la sécurité alimentaire et la consolidation de l’économie nationale". Il a souligné, à cet égard, que cette décision "encouragera les agriculteurs à redoubler d’efforts pour développer davantage les filières agricoles stratégiques", avant d’ajouter que les fermes pilotes constituent "un terrain fertile pour encourager l’investissement dans les activités agricoles". Lors de cette rencontre, M. Dilmi s’est enquis des préoccupations des agriculteurs de Bou Saâda, s’engageant à les transmettre aux pouvoirs publics, avant de souligner que cette réunion s’inscrit dans le cadre de la politique de l’UNPA relative à la tenue de rencontres avec les agriculteurs des wilayas déléguées nouvellement créées, pour leur donner l’occasion de faire part de leurs préoccupations.