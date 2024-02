Les participants à une rencontre de sensibilisation et de formation sur la diabétologie, tenue dimanche à Ghardaïa, ont mis en avant l’importance d’un diagnostic précoce du diabète pour limiter ses complications.

Les intervenants, dont des praticiens spécialistes, ont souligné, lors de cette rencontre initiée par la Fondation nationale pour la promotion de la santé et le développement de la recherche (FOREM) que le diagnostic précoce du diabète revêt une «importance capitale pour prévenir la maladie et limiter ses complications, à travers l’adoption d’un régime alimentaire saint et une hygiène de vie conformément au protocole de l’Organisation mondiale de la santé (OMS)».

Le président de la FOREM, Mustapha Khayati, a estimé, pour sa part, dans une déclaration à l’APS, en marge de la rencontre, que 50% de près de cinq millions de diabétiques que compte l’Algérie ignorent leur maladie en raison de l’absence d’un diagnostic précoce.

«Le nombre de personnes atteintes de diabète en Algérie est certainement élevé et la plupart de ces malades ne le découvrent que lorsque la maladie est à un stade avancé», a-t-il ajouté. Il a estimé, à ce titre, que «l’incidence du diabète en Algérie a atteint un niveau préoccupant et lourde de conséquence, sur les plans économique et sociale», affirmant, dans ce contexte, que cette pathologie «est devenu une maladie en progression effrénée» en Algérie, une situation due essentiellement aux nouvelles habitudes alimentaires (consommation abondante de sucreries, des sodas et autres boissons énergétiques malsaines) et la sédentarité.

La prévalence du diabète revêt un aspect «très inquiétant», a indiqué le même intervenant, soulignant que le niveau de morbidité liée au diabète et ses complications «est important et aggravé» par le manque de discipline dans le traitement et par le déficit en connaissances et en informations sur cette maladie.

Encadrée par une pléiade de spécialistes algériens et turcs, cette session de formation vise, selon les organisateurs, à renforcer les compétences des professionnels de la santé, d’échanger les connaissances et de mettre en avant les derniers développements dans le traitement du diabète. Plusieurs exposés scientifiques sur l’importance du dépistage précoce du diabète et la vérification du type du diabète, l’hygiène alimentaire ainsi que les dangers la sédentarité et l’obésité notamment chez les enfants et les protocoles de traitements efficients destinés aux diabétiques, ont été présentés par des spécialistes.

Organisée par la FOREM avec le soutien de l’Agence internationale de coopération et d’une Association scientifique, tous deux venues de Turquie, cette rencontre de trois jours (du 17 au19 févier), est l’occasion de relever le défi de la prévention de cette pathologie lourde de conséquences. Cette rencontre permettra de consolider les compétences des professionnels de santé par la formation continue des médecins généralistes et infirmiers issus de cinq wilayas (Ghardaïa, Laghouat, El Mania, El-Bayad et Ouargla), dans ce domaine.