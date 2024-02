Le sélectionneur de l'équipe nationale féminine de football, Farid Benstiti a convoqué 29 joueuses pour un stage au Centre technique national de Sidi Moussa dans le cadre de sa préparation pour le tournoi final de la Coupe d’Afrique des Nations féminine CAN-2024, indique la Fédération algérienne de football (FAF) sur son site officiel.

Ce stage de préparation entamé lundi se poursuivra jusqu'au 28 février et sera ponctué par une double confrontation amicale contre le Burkina Faso, précise la FAF. La dernière participation de l'Algérie à la phase finale de la CAN remonte à l'édition 2018 au Ghana, et a été marquée par une élimination dès le premier tour de la compétition.

L'Algérie comptait auparavant quatre participations au tournoi continental (2004, 2006, 2010, et 2014). Au total, 42 nations étaient au starting-block des qualifications de la CAN-2024, jouées sous format de match aller-retour.

Liste des 29 joueuses :

Amel Kheira Benabdallah (Afak Relizane), Yamina Chloé N'gazi (FC Fleury 91/ France), Amel Salah (Puy Foot 43/ France), Soizic Abadou Lea (US Orléans/ France), Wassila Alouache (CF Akbou), Morgane Megane A Belkhiter (Le Havre AC/ France), Hanna Lina Boubezari (Arna Bjornar/ Norvège), Rahima Benaïchouche (CF Akbou), Naïma Bouhani Benziane (Al-Amel Club), Lina Boussaha (Al-Nassr/ Arabie saoudite), Méline Jeanne Martine D'oria (FC Nantes/ France), Marine Alfreda Dafeur (FC Fleury 91/ France), Sofia Sarah Guellati (Rodez Aveyron/ France), Lina Khelif (Thonon Evian Grand Genève/ France), Armelle Khellas (Grenoble Foot 38/ France), Sylia Koui (FC Nantes/ France), Imene Merrouche (Al-Amel Club), Nouhed Naïli (OGC Nice/ France), Amira Ould Braham (FC Nantes/ France), Belkacemi Lydia (FC Metz), Guelil Sarah (G.Bordeau/France), Bouzid Wissam (Le Mans FC), Zemma Amelia (O Lyon), Smits Ouraghi Lana (O Lyon), Ines Boutaleb (FC Metz/ France), Ayadi Ghania Djemma (CF Akbou), Aggad Zohra (ASE Alger Centre), Bahri Ikram (ASE Alger Centre), Ouzai Nabila Bouchra (ASE Alger centre).