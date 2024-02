Le chef de la Mission des Nations Unies au Soudan du Sud (MINUSS), Nicholas Haysom, a exhorté les acteurs politiques du pays à surmonter les principaux obstacles à la tenue d'élections qui pourraient avoir lieu en décembre cette année, s'ils mettaient en œuvre des mesures pour honorer un nombre d'obligations.

S'exprimant mardi lors d'une conférence de presse à Juba, Haysom a appelé les acteurs politiques du Soudan du Sud à "surmonter les principaux obstacles à la tenue d'élections libres, équitables et crédibles".

Selon lui, "les élections pourraient avoir lieu en décembre de cette année, si les dirigeants du pays prenaient des mesures urgentes pour remplir plusieurs obligations, notamment en finalisant les arrangements de sécurité, en déployant des forces unifiées et en déboursant de l'argent pour rendre les organes électoraux plus opérationnels que de simplement l'affecter au budget". Il a également appelé à "une intervention aux plus hauts niveaux pour résoudre les tensions intercommunautaires".