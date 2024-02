Les travaux de la 37e session ordinaire de la Conférence des chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Union africaine (UA), ont repris dimanche à Addis-Abeba, avec la participation du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, en sa qualité de représentant du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Au cours de la première journée de cette session placée sous le thème: "Eduquer une Afrique adaptée au XXIe siècle", le président mauritanien, Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, a pris samedi la présidence tournante de l’Union africaine, succédant au Comorien Azali Assoumani. Outre la problématique de l’éducation en Afrique, plusieurs questions régionales et internationales sont débattues lors des travaux de cette session, notamment la cause palestinienne et les développements de la situation sécuritaire en Afrique, ainsi que la réforme institutionnelle des organes de l'Union africaine, la mise en œuvre de l’Agenda 2063 et l’activation de la Force africaine en attente (FAA).

A cette occasion, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger a réaffirmé l'engagement total de l'Algérie à poursuivre son soutien aux efforts collectifs pour la cristallisation de solutions africaines aux problèmes de l'Afrique, soulignant que l'élection du président mauritanien à la présidence tournante de l'UA "représente une fierté pour la région maghrébine et pour le continent africain en général" et que l'Algérie lui apportera tout son soutien.

L'Algérie exhorte les parties libyennes à saisir l'opportunité de la Conférence de la réconciliation nationale pour rétablir la cohésion entre Libyens

L'Algérie a exhorté, dimanche depuis Addis-Abeba (Ethiopie), les parties libyennes à saisir l'opportunité de la Conférence de la réconciliation nationale, qui se tiendra à Syrte en avril prochain, pour "rétablir la cohésion entre les enfants de la Libye une et indivisible".

S'exprimant sur le point relatif au rapport du Comité de haut niveau de l'Union africaine (UA) sur la Libye, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf, a précisé que l'Algérie "exhorte les parties libyennes à saisir cette précieuse opportunité et à la mettre à profit pour rétablir la cohésion entre les enfants de la Libye une et indivisible".

L'Algérie "encourage les parties libyennes à adhérer effectivement aux efforts onusiens visant à réunir les conditions nécessaires à l'organisation des élections comme solution permanente et durable à la crise qui a trop duré dans ce pays frère qui nous est cher", a poursuivi le ministre des Affaires étrangères. M. Attaf a en outre exprimé, au nom du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, "sa reconnaissance au président Denis Sassou-Nguesso pour ses efforts continus à la tête du Comité de haut niveau de l'UA en faveur de la réconciliation entre les enfants de la Libye, pays frère".

Il s'est réjoui de "voir ces efforts aboutir", quelques jours avant la 37e session ordinaire de la Conférence des chefs d'Etat et de Gouvernement de l'UA, à un accord des parties libyennes pour la tenue de la Conférence de la réconciliation nationale à Syrte en avril prochain. A ce titre, l'Algérie réaffirme "la nécessité de mettre un terme aux ingérences extérieures" et réitère son appel au "retrait des parties étrangères de Libye, afin de permettre aux efforts africains et onusiens de converger vers l'objectif ultime : permettre à la Libye, pays frère, d'amorcer une nouvelle ère de sécurité, de stabilité, de paix et de prospérité", a ajouté M. Attaf.