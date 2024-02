Le Théâtre régional Kateb Yacine de Tizi Ouzou (TRTO) a présenté dimanche le spectacle "Le prisonnier" qui traite des crimes odieux commis par la France coloniale en Algérie et la résistance algérienne qui lui a fait face.

Présenté à l’occasion de la célébration de la Journée nationale du chahid, la trame de la pièce met en lumière un des aspects répressif, qu'est la torture comme moyen d'obtenir des informations, pratiquée par l'armée coloniale française durant la guerre de libération nationale sur les prisonniers, et la résistance de ces derniers, convaincus du devoir de sacrifice pour leur cause.

Les événements se passent dans un endroit secret, au milieu de nul part, entre un prisonnier algérien accusé de détenir des informations capitales sur la révolution et un officier français chargé de le faire parler.

Les deux hommes nourrissent des rêves opposés. L'officier, celui de soustraire les informations au prisonnier pour mater la révolution et obtenir sa promotion, et le prisonnier, celui de garder le secret pour sauver ses frères et vivre libre dans son pays indépendant. Malgré toute la ruse et les sévisses psychologiques et physiques que lui fait subir l'officier colonial, le prisonnier, armé de ses idéaux et de sa conviction de la justesse de sa cause, parvint à supporter sa douleur et à résister dans une lutte poussée à son paroxysme.

Il parviendra même, par sa résistance à la tentation et à la douleur, à renverser la situation et à briser le moral de l'officier qui finit par s'effondrer.

"Le prisonnier" qui a capté un public intéressé, étant présenté une journée de semaine non fériée, est une production de la coopérative théâtrale "La renaissance" de Bordj Menaïel (Boumerdes) de 2021.