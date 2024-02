Le coup d’envoi d’un Forum national de la photographie, organisé sous le slogan de "l’illustration de l’Histoire d’une Révolution populaire à l’intelligence artificielle", a été donné, dimanche à Bordj Bou Arreridj, avec la participation de 25 photographes venus de plusieurs wilayas du pays.

La manifestation, inaugurée à la Maison de la culture Aïcha-Haddad de Bordj Bou Arreridj, par le wali, Kamel Nouicer, entouré de membres de la famille révolutionnaire, a été organisée dans le sillage des festivités commémorative de la Journée nationale du Chahid (18 février).

Le président de l’Association initiatrice de ce Forum "El Aïn pour la créativité culturelle", Kheireddine Belaâni, a précisé, dans une déclaration à l’APS, que les photographes participant à cet événement, venus des wilayas de Batna, Souk Ahras et Alger, en plus de Bordj Bou Arreridj, ont utilisé l’intelligence artificielle pour obtenir des photographies donnant un éclairage sur le combat des Algériens pour l’indépendance, et sur les étapes de la lutte contre l'occupant français.

L’intelligence artificielle constitue, selon lui, "un outil de notre temps qui permet un traitement minutieux des photographies". M. Belaâni a indiqué, en outre, que cet événement est une occasion pour le caricaturiste Tarek Sahraoui, à qui un pavillon a été dédié, pour exposer ces oeuvres reflétant la souffrance du peuple palestinien à Ghaza. Cette exposition publique est organisée en solidarité avec la cause juste du peuple paléstinien. Cet événement culturel, qui se poursuivra jusqu’au 21 février, verra également l'organisation d'une exposition de matériel photographique ancien, et des ateliers de photographie encadrés par des photographes professionnels.