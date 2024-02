Algérie Télécom (AT) et l’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL) ont signé, dimanche, une convention-cadre ayant pour objectif le raccordement des sites AADL à internet par fibre optique avant même leur distribution aux citoyens, a indiqué AT dans un communiqué. La convention-cadre, signée en présence du président directeur général d’Algérie Télécom, Adel Bentoumi, et du directeur général de l’AADL, Fouad Mokrani, vise principalement à «améliorer le cadre de vie dans les sites AADL en fournissant l’accès à internet par fibre optique et les raccorder avant même leur distribution aux citoyens».

Elle vise également à «connecter à internet haut et très haut débit, l’ensemble des pôles urbains en cours de construction, ainsi que les projets à venir». La convention contribuera, aussi, à «accélérer le lancement des activités commerciales au niveau des sites AADL, en les dotant de connexions haut et très haut débit, favorisant ainsi le développement économique local». «Cette collaboration stratégique témoigne de l’engagement continu d’Algérie Télécom à fournir des services de qualité et à soutenir le développement socio-économique du pays», souligne la même source.