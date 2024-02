La wilaya de Tlemcen a consacré, récemment, une enveloppe financière de 4,613 milliards DA pour la réalisation d’opérations de développement, en 2024, a indiqué, dimanche, un communiqué de la cellule de communication de la wilaya.

La même source a indiqué qu’un montant de 2,3 milliards DA a été débloqué dans le cadre du programme de la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales pour la concrétisation de 149 opérations de développement, ainsi qu’un montant de 2,313 milliards DA dans le cadre du programme de soutien au développement social et économique des communes, et ce, pour la réalisation de 210 opérations de développement.

Un budget global de plus de 770 millions DA a été alloué pour la réalisation de projets liés à l’alimentation en eau potable, 470 millions DA pour des projets d’assainissement et plus de 710 millions DA pour les écoles et les cantines scolaires, ainsi que plus de 125 millions DA pour l’éclairage public.

La même source a souligné la tenue de plusieurs séances d’arbitrage concernant des projets de développement proposés, avec la participation des chefs de daïras, des présidents d’APC et des directeurs de l’exécutif pour établir les listes des projets devant palier aux insuffisances constatées au niveau des communes, notamment des zones d’ombre et localités enclavées, dans le but d’améliorer le cadre de vie des citoyens.

Dans ce cadre, une plateforme numérique a été créée au niveau des services de la wilaya, des daïras et des communes pour assurer le suivi continu et permanent des programmes, depuis leur date d’inscription jusqu’à leur réalisation et leur clôture, a-t-on expliqué. Les services de la wilaya ont procédé, d’autre part, à la signature de contrats de performance avec les chefs de daïras et les directeurs de l’exécutif pour tous les projets de développement au niveau de la wilaya, et ce, afin d’activer la feuille de route tracée sur la base d’indicateurs et d’objectifs clairs, à condition que ces contrats puissent faire l’objet d’une évaluation, selon la même source qui a fait remarquer que les responsables sont appelés à respecter leurs engagements en la matière.