Une mission d’information provisoire de la commission des Finances et du Budget de l’Assemblée populaire nationale (APN) s’est rendue samedi à Ain Témouchent, pour s’enquérir du processus de numérisation du secteur financier dans cette wilaya.

Le président de la commission des finances et du budget de l’APN, M. Saad Beghidja a précisé que la visite de cette mission d’information provisoire à Ain Témouchent a pour objectif de promouvoir cette jeune wilaya, d’accompagner ses projets et de s’enquérir du processus de numérisation du secteur financier».

M. Beghidja a affirmé que «la numérisation figure parmi les engagements du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui a fixé un délai de six mois aux différents secteurs pour mettre en œuvre les mécanismes de numérisation et a donné instruction pour la création du Haut commissariat à la numérisation. Et d’ajouter : «il est de notre devoir, dans le cadre de la mise en œuvre du programme du président de la République, d’accompagner et de promouvoir les divers secteurs, et pour ce faire, nous nous sommes déplacés à Ain Témouchent pour examiner avec les cadres de la wilaya les différentes questions et écouter les préoccupations que nous comptons transmettre aux hautes autorités de l’Etat. Au cours de sa visite de terrain de quatre jours dans la wilaya d’Ain Témouchent, la mission se rendra auprès des «directions de la wilaya relevant des services du ministère des Finances, représentées par les secteurs des Domaines de l’Etat, des douanes et du trésor public, outre le contrôleur financier», précise le même responsable.

Dans une audience accordée aux membres de cette mission, le wali d’Aïn Temouchent, Mhamed Moumen a souligné que «le secteur des Finances constitue le nerf de l’Etat et figure parmi ses secteurs névralgiques», ajoutant que «la numérisation des systèmes financier et fiscal est un mécanisme qui veille à rationaliser les dépenses publiques et consacre la transparence des transactions qui impacte grandement la régulation des mécanismes de contrôle de la gestion financière à l’échelle nationale». Le même responsable a, également, affirmé que «toutes les facilitations nécessaires sont assurées pour mener à bien l’action de cette mission d’information de l’APN».

La Commission des finances et du budget entamera, dimanche, des visites de terrain au niveau de plusieurs directions de wilaya relevant du ministère des Finances, souligne-t-on.