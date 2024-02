Le Mouloudia a augmenté ses chances de remporter le championnat national de la ligue une mobilis cette saison apres 14 ans , en parvenant, hier, à sortir victorieux du match capital face au CS Constantine , un match pour le compte de la 17e journée de la L1 Mobilis sur le score (2-0) au faveurs du Mouloudia.

Stade du 5-Juillet (Alger) Terrain praticable, temps pluvieux, affluence moyenne, arbitrage de Bendjahane, assisté de Zerhouni et Sohbi

Averts :

MCA : Belaili (21’), Mouali (81’, 90’+5)

CSC : Meddahi (34’), Zaalani (90’+5)

Exp : Mouali (90’+5)

Buts:

Naidji (42’), Merzougui (88’)

MCA: Litim, Mouali, Helaimia, Abdellaoui, Ghazala, Benkhemassa (Benlamri 86’), Zougrana, Dahameni (Tabti 73’), Belaili, Naidji (Hamidi 83’), Bayazid (Merzougui 73’)

Ent: Beaumelle

CSC: Bouhalfaya, Meddahi (Derradji46’), Baouche, Zaalani, Madani, Merbah, Dib, Benchaira (Chekal 70’), Meye, Belhocini (Tamine70’), Kaibou (Khaldi46’)

Ent: Amrani

Les deux réalisations des Chnaoua a été inscrite par Naidji en fin de première période 43 et par Merzougui a la 88 à deux minutes de la fin du match .

Avec trois précieux points de plus sur le plan comptable, les hommes de Beaumel portent leur avance sur le CRB à huit unités (39 pts pour le MCA et 31 pts pour le CRB ), avec un matchs en retard face à l'US Benak Aknoun comptant pour la 16e journée du championnat ligue une mobilis. Autrement dit, le Mouloudia est sur une voie royale s’il continue sur le même rythme pour remporter le titre de champion d'Algérie de ligue une mobilis ,qui lui échappe depuis 2010.

Pour revenir à cette rencontre face aux protège de Abdelkader Amrani face aux coéquipiers du pitane Abdelaoui, les deux équipes n'ont pas réussi a créer le danger en première période, qui était plus au moins calme pour le deux équipes. Chaque team tentait de gagner la bataille du milieu et de conserver le plus longtemps possible le ballon.

Par contre, en seconde période, la partie est devenue plus ouverte et surtout emballante. C'est dans cette optique que les Mouloudeen ont pris le jeu à leur compte et ont tenté d'accentuer leur pressing sur les hommes de Amrani. En effet, Bayazid était à deux doigts d'ouvrir le score pour le Chabab.

On jouait la 43' de jeu et à la conclusion d'une belle action collective, Belaili, sur le côté droit, centre pour Naidji; ce dernier t en plaçant une tête au fond du filet du bois gardé par le gardien Bouhalfaya deux minplutard c'est au tour des visiteurs par l'intermédiaire de Belhoucine qui sert Kaibou a failli remettre les pendules à l'heure , le portier mouloudéen a étalé toutes sa classe pour sauver son équipe d’un but tout fait,sur ce score de un but a zero que l'arbitre de la rencontre a envoyé les 22 acteurs au vestiaire. Après la pause citron on a assisté une deuxième période que les deux formations cherche une meilleure qualité de jeux mais les protège du technicien francais Baumelle sais comment étouffer les Sanafirs et d'ajouter un deuxième but a deux minutes de la fin de la rencontre et glaner les trois points de la victoire.

On joue la 88', le rentrant Hamidi sir le cote drpit qui efface deux défenseurs centre dans la surface de réparation trouve Merzougui après un cafouillage dans la surface de réparation, parvient à tromper le gardien du CSC Bouhalfayet marque le deuxième but qui mit son équipe a l'abri .

Les derniers instants de la partie ont été outrageusement dominés par les coéquipiers de Benchaira, qui ont réclamé deux penaltys non sifflés par l'homme en noir d'ailleurs une fin houleuse entre les deux formations .Le score est resté inchangé.jusqu'au sifflé de l'homme en noir Mr Bendjehane sur le score de deux but buts à zero aux faveurs des Chnaoua qui comptabilise 39 pts 8 points d'avance sur son poursuivants directs le CRB avec 31 pts et le PAC avec 30 pts.

Y. F.

Résultats partiels et classement

Résultats partiels et classement provisoire de la Ligue 1 Mobilis de football, à l'issue des matchs de jeudi, vendredi et samedi, pour le compte de la 17e journée :

Jeudi, 15 février 2024 :

MC El Bayadh - ES Sétif3-0

Vendredi, 16 février 2024 :

USM Khenchela - USM Alger1-0

Paradou AC - JS Kabylie0-0

ASO Chlef - ES Ben Aknoun2-1

Samedi, 17 février 2024 :

US Souf - US Biskra2-0

JS Saoura - MC Oran1-1

MC Alger - CS Constantine 2-0

Reporté à une date ultérieure :

NC Magra - CR Belouizdad

Classement : Pts J

1). MC Alger 39 16

2). CR Belouizdad 31 16

3). Paradou AC 30 17

4). CS Constantine 27 17

--). ES Sétif 27 17

6). USM Alger 26 17

--). JS Kabylie 26 17

--). USM Khenchela 26 17

9). US Biskra 24 17

--). MC El Bayadh 24 17

11). JS Saoura 23 17

12). ASO Chlef 20 17

13). NC Magra 17 16

14). MC Oran 11 17

15). ES Ben Aknoun 10 16

16). US Souf 07 17.