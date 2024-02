La Ligue de football professionnel (LFP) a dévoilé le calendrier de la 18e et 19e journées du championnat de Ligue 1 Mobilis, dans un communiqué publié jeudi sur son site officiel.

La 18e journée de la compétition débutera le vendredi 23 février avec deux matchs au programme : US Biskra-NC Magra et ES Ben Aknoun- JS Saoura, et se poursuivra le samedi 24 février.

Cette journée sera tronquée de deux rencontres : CR Belouizdad- Paradou AC et USM Alger- ES Sétif, reportées en raison de l'engagement du Chabab et de l'USMA en compétitions africaines interclubs. La 19e journée se jouera, quant à elle, les vendredi 1e et samedi 2 mars prochain, et sera également amputée de deux matchs : USM Khenchela - CR Belouizdad et USM Alger - JS Kabylie, pour le même motif.

"Cette programmation prend en compte non seulement la disponibilité des stades mais aussi l'exécution du calendrier d'une manière plus fluide", explique l'instance chargée de la gestion de la compétition.

Voici par ailleurs le calendrier de la 18e et 19e journées :

18e journée :

Vendredi, 23 février :

US Biskra-NC Magra

ES Ben Aknoun- JS Saoura

Samedi, 24 février :

JS Kabylie - USM Khenchela

MC El-Bayadh - MC Alger

CS Constantine - ASO Chlef

MC Oran - US Souf

Reportés :

CR Belouizdad- Paradou

AC USM Alger- ES Sétif

19e journée :

Vendredi, 1e mars :

Paradou AC - US Biskra

NC Magra - MC Oran

US Souf - ES Ben Aknoun

JS Saoura - CS Constantine

Samedi, 2 mars :

ASO Chlef - MC El-Bayadh

ES Sétif - MC Alger

Reportés :

USM Khenchela - CR Belouizdad

USM Alger - JS Kabylie.