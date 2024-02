L’hôpital Nasser, le plus grand établissement restant dans le sud de Ghaza est «à peine fonctionnel», a prévenu vendredi l’Organisation mondiale de la santé (OMS) de l’ONU, au milieu d’informations faisant état d’attaques intenses des forces sionistes.

Des dommages ont été signalés à l’unité orthopédique de l’hôpital Nasser, réduisant sa capacité à fournir des soins médicaux urgents, a déclaré le porte-parole de l’OMS, Tarik Ja?arevi?, aux correspondants lors d’un point de presse à Genève. «Une plus grande dégradation de l’hôpital signifie davantage de vies perdues», a-t-il déclaré.

L’hôpital a fourni des services vitaux aux personnes les plus gravement malades et a servi de refuge à d’innombrables civils déplacés ailleurs dans la bande de Ghaza. M. Ja?arevi? a ajouté que l’OMS essayait d’obtenir un accès urgent au complexe . «Nous devons vraiment y arriver pour apporter du carburant afin que l’hôpital puisse continuer à fonctionner et que les patients qui sont encore là puissent continuer à recevoir des soins médicaux», a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, d’intenses bombardements aériens, terrestres et maritimes continuent d’être signalés dans une grande partie de la bande de Ghaza, faisant de nouveaux martyrs, des déplacements et des dommages aux infrastructures, a déclaré vendredi le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires ( OCHA ). Etre l’après-midi du 15 février et 11 heures le 16 février (heure locale), selon le ministère de la Santé palestinien, 112 Palestiniens sont morts en martyrs et 157 autres ont été blessés. L’agression sioniste qui se poursuit depuis le 7 octobre 2023, a fait au moins 28 775 martyrs et 68 552 blessés parmi les Palestiniens, selon les autorités palestiniennes.