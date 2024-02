Pas moins de 40 enfants, âgés de moins de seize (16) ans, présentant des malformations congénitales ont bénéficié des interventions en chirurgie réparatrice à l’établissement public hospitalier «EPH- Mohamed Boudiaf» d’Ouargla, dans le cadre d’un jumelage avec l’établissement hospitalier spécialisé en pédiatrie EHS-EL-Mansourah de Constantine, ont indiqué jeudi les organisateurs.

«Ces interventions ayant porté sur la correction des malformations congénitales au niveau des appareils digestifs, génitaux en sus d’autres de chirurgie générale et de traumatologie ont été effectuées à la suite de consultations approfondies des enfants concernés», a précisé la sous-directrice des services de la santé à l’EPH d’Ouargla, Kheïra Douguete.

Cette initiative chirurgicale a été menée par un staff médical composé de huit (8) spécialistes (chirurgie pédiatrique et anesthésie-réanimation), sous la conduite du Dr. Hichem Choutri de l’hôpital de Constantine, en coordination avec un corps médical local et des psychologues, a-t-il fait savoir .

Le programme de cette équipe médicale prévoit, outre ces interventions, d’autres consultations au profit des enfants et une journée de formation en direction des praticiens et paramédicaux en médecine préventive et pédiatrie, a déclaré la même responsable. Quatrième du genre à mener à Ouargla, cette initiative médicale est également mise à profit par les praticiens pour développer les connaissances, expériences dans ce domaine médical et d’échanger les nouvelles recherches scientifiques. La même source a, à cette occasion, émis le souhait de voir reconduire de pareils jumelages entre établissements hospitaliers du nord et du sud du pays pour combler le déficit accusé dans certaines spécialités médicales.