La carte «Chifa» a été remise, jeudi à Alger, aux cancéreux non assurés sociaux, pour leur permettre de bénéficier d’une couverture sociale comprenant 1.700 médicaments anticancéreux, et ce en application des directives du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Présidant la cérémonie de remise de cette carte, en compagnie du ministre de la Santé, Abdelhak Saihi et du président de la Commission nationale de prévention et de lutte contre le cancer, Pr. Adda Bounedjar, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Fayçal Bentaleb, a indiqué que cette opération s’inscrivait dans le cadre de l’application des directives du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune concernant la prise en charge complète et immédiate des cancéreux non assurés sociaux.

Il a expliqué que cette carte permettait aux personnes atteintes de cancer et non assurées sociales de bénéficier d’une couverture comprenant 1.700 médicaments anticancéreux, ajoutant qu’»il a été procédé aujourd’hui à la remise de la carte à un premier groupe de patients à Alger, une opération qui sera élargie aux autres patients concernés dans toutes les wilayas du pays».

Pour rappel, le Président de la République avait enjoint, en procédant à l’installation de la Commission nationale de prévention et de lutte contre le cancer, au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, d’assurer une prise en charge totale et immédiate aux cancéreux qui ne bénéficient pas d’une assurance sociale, sans qu’ils aient à accomplir les procédures administratives au préalable.

Dans l’objectif d’alléger la charge sur les familles des patients, le Président de la République a également ordonné de prendre en charge les malades dès leur arrivée aux établissements sanitaires, avec prise de toutes les mesures thérapeutiques et mise à disposition des équipements médicaux à l’instar des réactifs de laboratoire et des médicaments.