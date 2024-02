Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf a pris part, samedi à Addis-Abeba, en sa qualité de représentant du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, aux travaux du Comité des chefs d'Etat et de Gouvernement africains sur le changement climatique (CAHOSCC), qui se sont tenus en marge de la 37e session ordinaire du Sommet de l'Union africaine (UA), indique un communiqué du ministère.

La réunion du Comité a été consacrée à "l'examen des moyens de poursuivre la coordination et l'unification des efforts africains dans le cadre des négociations internationales sur les questions climatiques et environnementales en vue d'adopter une approche en phase avec les spécificités des pays africains et répondant aux exigences de leur développement", note le communiqué.