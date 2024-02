Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ahmed Attaf, a participé, samedi à Addis-Abeba, en qualité de représentant du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à la réunion du Comité des Dix de l'Union africaine (UA) sur la réforme du Conseil de sécurité, tenue en marge des travaux de la 37e session ordinaire de la Conférence des chefs d'Etat et de Gouvernement de l'UA, indique un communiqué du ministère.

La réunion a été "une occasion renouvelée pour réaffirmer l'engagement de l'Algérie à contribuer aux efforts visant à promouvoir la position africaine unifiée concernant la réforme du Conseil de sécurité, notamment en sa qualité de membre non permanent de cet organe onusien, et ce conformément à une approche globale et intégrée permettant de réparer l'injustice historique à l'encontre de notre continent africain", souligne le communiqué.

L'Algérie plaide depuis Addis-Abeba pour un projet de réforme "globale, équilibrée et intégrée" du Conseil de sécurité

L'Algérie a réaffirmé, samedi à Addis-Abeba, son engagement à contribuer "en toute sincérité et loyauté" aux efforts collectifs visant à mobiliser davantage de soutien international à la position africaine commune pour la réforme du Conseil de sécurité, appelant à un projet de réforme "globale, équilibrée et intégrée" pour cet appareil onusien, qui va au-delà de l'élargissement de la qualité de membre.

Cet engagement a été réaffirmé par le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, dans son allocution lors de la réunion du Comité des Dix de l'Union africaine (UA) sur la réforme du Conseil de sécurité, qu'il a entamée en transmettant les salutations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, aux participants et en présentant au nom du président de la République, toute la considération et la reconnaissance au président sierra-léonais, Julius Maada Bio "pour sa présidence distinguée des travaux de l'honorable Comité et pour ses efforts constants et sincères en vue de promouvoir la position africaine unifiée concernant la réforme du Conseil de sécurité onusien".

A cette occasion, le ministre a adressé au nom du Président Abdelmadjid Tebboune, ses meilleurs vœux au président de la Guinée équatoriale, Obiang Nguema Mbasogo, pour la réussite des travaux du 6e Sommet des Etats membres du Comité des Dix, tenus en novembre dernier en Guinée équatoriale.

Lors de la réunion organisée en marge de la 37e session ordinaire de la Conférence des chefs d'Etat et de Gouvernement de l'UA à laquelle a pris part M. Attaf en qualité de représentant du président de la République, l'Algérie a réaffirmé son soutien aux conclusions du sommet d'Oyala et sa disposition à contribuer "avec sincérité et loyauté aux efforts collectifs visant à mobiliser davantage de soutien international à la position africaine commune et à œuvrer en étroite coordination avec nos frères pour réaliser une avancée tangible dans le cadre du processus de négociation sous l'égide de notre organisation onusienne".

Ainsi, le ministre a affirmé que l'Algérie "tend à œuvrer de concert avec la République de Sierra Leone, pays frère, au niveau du Conseil de sécurité, pour tenir une réunion ministérielle de haut niveau entre le groupe des dix et les cinq Etats membres permanents, et ce en marge de la 79e session de l'Assemblée générale de l'ONU".

L'Algérie, ajoute le ministre, accueillera la 12e réunion ministérielle du Comité des dix en juin prochain à Alger, "une occasion renouvelée pour évaluer le processus de négociation et d'adapter la stratégie de notre action aux développements qui pourraient intervenir dans le contexte d'un regain d'intérêt international pour la question de la réforme du Conseil de sécurité". Dans cette optique, et avec l'intensification des efforts pour promouvoir la position africaine commune et mobiliser davantage de soutien à cette dernière, l'Algérie appelle, poursuit le ministre des Affaires étrangères, ses frères du Comité des dix à focaliser les efforts collectifs dans les prochaines étapes, sur trois priorités, la première étant "la nécessité de faire face aux différentes tentatives visant à saper le processus de réforme, d'affaiblir ou de disperser les positions, notamment la position africaine commune, unique dans ses buts et objectifs et par son authenticité et son engagement pour réparer l'injustice historique à l'encontre de notre continent africain".

La deuxième priorité est d'"appeler à la cristallisation d'un projet de réforme globale, équilibré et intégré qui va au-delà du cadre d'élargissement de la qualité de membre et doit englober l'ensemble des questions thématiques relatives aux méthodes de travail du Conseil et la manière de traiter les différentes questions soulevées et inscrits dans son agenda", a ajouté M. Attaf.

En troisième et dernière priorité, il est "impératif de se conformer au mandat approuvé par l'Assemblée générale (AG) de l'ONU, de s'inspirer des négociations gouvernementales tenues dans cet hémicycle en tant que cadre rassembleur et consensuel pour la prise en charge du dossier de réforme du Conseil de sécurité, et de rejeter toute tentative de déprécier ce cadre ou de le marginaliser pour le compte d'initiatives individuelles qui rendraient impossible la réalisation d'un consensus entre les Etats membres".

"Ce sont ces défis mêmes auxquels nous devons nous préparer collectivement et en un seul rang en adhérant à ce dont nous avons convenu à travers +la Déclaration de Syrte+ et +le Consensus d'Ezulwini+", a conclu le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger.

Attaf reçu à Addis-Abeba par le chef du Gouvernement tunisien

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf a été reçu, samedi à Addis-Abeba, par le chef du Gouvernement de la République tunisienne, pays frère, Ahmed Hachani, en marge de sa participation en qualité de représentant du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, aux travaux de la 37e session ordinaire du Sommet des chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Union africaine (UA), indique un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont "passé en revue les relations de fraternité, de coopération et de partenariat privilégié entre les deux pays frères", saluant "la dynamique croissante enregistrée ces derniers temps en concrétisation des orientations du Président Abdelmadjid Tebboune et de son frère le Président Kaïs Saïed". Les deux parties ont en outre salué "la cadence soutenue du suivi et de la mise en œuvre des résultats de la dernière session de la Grande commission mixte algéro-tunisienne, qui s'est tenue en Algérie en octobre 2023, ainsi que la teneur de la feuille de route ambitieuse adoptée par les ministres de l'Intérieur des deux pays le 30 janvier 2024, lors de la première session de la commission bilatérale du développement et de promotion des régions frontalières".

M. Attaf a par ailleurs évoqué avec le chef du gouvernement tunisien "les développements de l'agression génocidaire perpétrée contre le peuple palestinien frère, ainsi que les moyens de poursuivre la mobilisation des efforts internationaux en vue de mettre fin à l'agression sioniste".

L'Algérie adhère entièrement aux efforts pour la cristallisation de solutions africaines aux problèmes de l'Afrique

L'Algérie sous la direction du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a réaffirmé, samedi à Addis-Abeba, son engagement total, à poursuivre son soutien aux efforts collectifs pour la cristallisation de solutions africaines aux problèmes de l'Afrique.

Cet engagement a été réaffirmé par le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf dans son intervention sur la clause relative à l'état de la paix et de la sécurité en Afrique, qu'il a entamée en soulignant que l'élection du président mauritanien en tant que président de la 37e session de l'Union africaine (UA) "représente une fierté pour notre région maghrébine et pour le continent africain en général" et que l'Algérie lui apporte tout son soutien.

Le ministre a transmis au président mauritanien, Mohamed Ould El-Ghazaouani, les félicitations chaleureuses du Président Abdelmadjid Tebboune et ses meilleurs vœux de réussite et de succès dans l'accomplissement de sa noble mission.

M. Attaf a indiqué dans son allocution que "le paysage sécuritaire et politique dans notre continent nous confronte aujourd'hui à quatre défis majeurs, à commencer par celui de la décolonisation, une décolonisation définitive de notre continent, par l'éradication des résidus de ce phénomène dans la dernière colonie en Afrique, le Sahara occidental, conformément aux constantes et principes convenus par notre organisation et l'ONU".

Le deuxième défi, a ajouté M. Attaf, est de "mettre fin à l'escalade grave que connait le phénomène de changements inconstitutionnels des gouvernements, notamment dans la région de l'Afrique de l'ouest", tandis que le troisième défi consiste en "la lutte contre et la prévention du terrorisme, un phénomène qui a connu une exacerbation dangereuse ces trois dernières années dans notre continent, en particulier dans la région sahélo-saharienne".

Le quatrième et dernier défi exige impérativement "de traiter de manière stricte et ferme les interventions extérieures qui, elles aussi, ont récemment connu une recrudescence alarmante à travers différentes formes et moyens politiques, militaires et sécuritaires", a souligné M. Attaf.

Face à ces défis, l'Algérie réaffirme sous la conduite du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, "son engagement, à poursuivre son soutien aux efforts collectifs pour la cristallisation de solutions africaines aux problèmes de l'Afrique, un engagement consacré par son mandat actuel au Conseil de sécurité, où elle tend à défendre les priorités de notre continent, ses causes justes et ses aspirations légitimes et ciblées, en toute sincérité et loyauté", a encore souligné M. Attaf.