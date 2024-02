La sixième édition du Salon national de la Photographie, lancée samedi à la Maison de culture d'Aïn Temouchent, connait la participation de 37 artistes venus de diverses régions du pays pour prendre part au concours "Prix de Photographie Aïssa Messaoudi".

Le directeur de la Maison de culture, Mohamed Amine Mekkaoui, a souligné que le salon, organisé en coordination avec le Centre des arts et des expositions de Tlemcen, à l'occasion de la commémoration de la Journée nationale du Chahid, verra la participation de 22 photographes de 20 wilayas, en plus de 15 photographes amateurs d'Aïn Temouchent, qui ont marqué leur présence avec plus de 100 photos pour participer au concours, sachant que cette édition traite du thème du costume traditionnel.

Le directeur de wilaya de la Culture et des Arts Abdelali Koudid a indiqué, lors de sa supervision de la cérémonie d'ouverture, que cette manifestation culturelle, organisée sous le slogan "Le costume traditionnel, patrimoine et identité", s'inscrit dans le cadre de la contribution à la promotion du costume traditionnel en tant que patrimoine matériel qui doit être préservé et connu pour sa spécificité.

Par ailleurs, la directrice du Centre des arts et expositions de Tlemcen, Samira Ambouazza, a fait savoir que le costume traditionnel algérien est un pan de l’identité nationale qu’il faut sauvegarder et valoriser en tant que legs matériel et cette sixième édition du Salon national de la photographie est une occasion pour en faire la promotion. L'exposition comprend des photographies de certains des vêtements traditionnels distinctifs de plusieurs régions du pays, comme le "Hayek", le costume tribal, le "Caftan", le "Burnous" et la "Blouza Oranaise".

Le participant à cette manifestation de la wilaya de Nâama, Hamouda Bendjerad , a déclaré que "même si ces photos diffèrent par l'angle sous lequel elles ont été prises, elles expriment toutes dans leur contenu, la beauté du costume traditionnel algérien et reflètent la créativité distinguée de l'artiste photographe".

Le photographe Tahar Meddahi de Aïn Temouchent a mis l’accent sur l’importance de cette manifestation culturelle qui permet aux artistes locaux d’échanger leur savoir-faire avec leurs homologues des autres wilayas et connaitre les nouveautés de la photographie. Un atelier de formation sur les techniques modernes de la photographie est organisé en faveur des participants à ce salon, qui s’étale sur deux jours, dans lequel les responsables visent à enrichir les données de ce salon à la Maison de culture Aïssa Messaoudi de Aïn Temouchent.