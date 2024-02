La première édition des journées cinématographiques de M'Chedallah (Est de Bouira) s’est ouverte samedi en fin d'après midi à la salle de cinéma Salah Boukrif en présence des autorités locales et de plusieurs artistes.

Le coup d'envoi de ces journées initiées par l’association culturelle "Tilelli" d’El Adjiba et qui se poursuivront jusqu’au 19 du mois de février en cours, a été donné par le président de l’Assemblée populaire communale (APC) de M’Chadallah Allouche Mohamed, en présence du responsables du secteur de la culture.

La manifestation est organisée à l'occasion de la journée du Chahid (18 février) et comprend, outre la projection de films, des ateliers de formation en arts cinématographiques (Maquillage, et scénario) au profit artistes et acteurs locaux, a souligné le président de l’association "Tilelli", Samir Mokhtari.

L'invitée d'honneur de ces journées, l'actrice Aida Kechoud, a été honorée au cours de cette manifestation culturelle en guise de reconnaissance pour son parcours dans le cinéma algérien. "Je suis très émue d’avoir été honorée par des jeunes artistes, et je suis très contente d’être présente à cette grande manifestation", a-t-elle déclaré à la presse. Zahir Bouizri, un des organisateurs chargé de l’animation, a expliqué à l’APS que ces journées visent à "relancer" le cinéma et le théâtre dans la région notamment après la réouverture de la salle du cinéma de M’Chedallah, qui a connu une vaste opération de réhabilitation.

A noter, le premier jour de cette manifestation a connu la projection du court métrage "L’exécution", du réalisateur Youcef Mahssas. un film qui retrace l'histoire et la résistance des habitants du petit village Lejdid (Nord-est de Bouira) aux persécutions et aux crimes du colonisateur français. Il a été filmé au village Lejdid, détruit et incendié par l’armée coloniale française en novembre 1957. "D’autres films révolutionnaires seront également projetés au cours de cette manifestation dans la même salle du cinéma", a précisé M. Bouizri.