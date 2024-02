Le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Ghaza s'est alourdi samedi à 28.858 martyrs et 68.677 blessés depuis le 7 octobre dernier, a indiqué le ministère palestinien de la Santé.

Selon la même source, l'armée de l'occupation sioniste a commis 9 massacres au cours des dernières 24 heures dans la bande de Ghaza, faisant 83 martyrs et 125 blessés. Un précédent bilan a fait état de 28.775 martyrs et 68.552 blessés.

Le ministère palestinien de la Santé a également indiqué qu'un certain nombre de victimes palestiniennes se trouvent encore sous les décombres et sur les routes, et que les forces de l'occupation empêchent les ambulances et les équipes de la Protection civile de leur porter secours. Depuis le 7 octobre 2023, l'armée sioniste mène une agression sauvage contre l'enclave palestinienne qui a entraîné des destructions massives d'infrastructures en plus d'une catastrophe humanitaire sans précédent.

Cisjordanie : 7.060 Palestiniens arrêtés par les forces d'occupation depuis le 7 octobre (Associations)

La Commission en charge des affaires des prisonniers et ex-prisonniers palestiniens et le Club du détenu palestinien ont fait savoir samedi que 7.060 Palestiniens ont été arrêtés en Cisjordanie occupée, depuis le début de l’agression génocidaire sioniste contre la bande de Ghaza, le 7 octobre dernier.

"Ce nombre comprend à la fois les Palestiniens arrêtés dans leurs maisons, au cours de points de contrôle, ainsi que ceux ayant été kidnappés lors des manifestations", ont précisé les mêmes sources dans un communiqué repris par l'agence de presse Wafa. Les associations ont fait observer, dans le même sillage, que "l'arrestation des Palestiniens s'accompagne souvent d'agression physique, d'insultes et d'actes de pillage et de saccage".

L'ONU et les organisations humanitaires internationales ont été exhortées à maintes reprises par les autorités palestiniennes, quant à l'urgence d'agir contre les agissements de l'administration pénitentiaire de l'entité sioniste à l'encontre des détenus palestiniens et ce, particulièrement depuis le 7 octobre dernier.

Josep Borrell appelle l'entité sioniste à "éviter" une opération militaire à Rafah

Le Haut représentant de l'Union européenne, Josep Borrell, a appelé l'entité sioniste à "ne mener aucune opération militaire à Rafah" dans le sud de la bande de Ghaza et mis en garde qu'une telle offensive aggraverait la situation humanitaire déjà catastrophique dans le territoire palestinien, a rapporté l'agence de presse Wafa. Borrell a déclaré samedi dans sur X que cette éventuelle attaque à Rafah "aggraverait la situation humanitaire catastrophique", appelant à "la protection de tous les civils, conformément au droit humanitaire international".

Le chef de la diplomatie européenne avait déjà mis en garde la semaine passée contre une éventuelle offensive de l'armée d'occupation sioniste à Rafah. "Je fais écho à l'avertissement lancé par plusieurs Etats membres de l'UE selon lequel une offensive" de l'armée d'occupation sioniste sur Rafah "entraînerait une catastrophe humanitaire indescriptible", avait déclaré Josep Borrell dans un message sur les réseaux sociaux. Les autorités palestiniennes, de nombreux pays, des organisations internationales et régionales et des ONG, ont mis en garde contre les conséquences désastreuses de l'éventuelle expansion du génocide sioniste à Rafah. Rafah, dernier refuge des déplacés dans l'enclave palestinienne assiégée, abrite plus de 1.400.000 Palestiniens, dont 1.300.000 personnes déplacées en provenance d'autres gouvernorats, selon les autorités palestiniennes.

Depuis le 7 octobre 2023, l’armée d'occupation mène une agression sans répit dans la bande de Ghaza qui a fait près de 29.000 martyrs parmi les Palestiniens, en majorité des femmes et des enfants, et blessé plus de 68.000 autres. L'agression sioniste a provoqué également des destructions massives et une catastrophe humanitaire sans précédent à Ghaza, selon l’ONU.